芝白襪隊考慮遷離橋港區主球場 也可能出售球隊

芝加哥白襪棒球隊有可能遷離位於橋港區的主球場。(白襪隊官網)

由於芝加哥 白襪隊租用橋港區「保證率球場」(Guaranteed Rate Field)的合約僅剩六年，21日傳出球隊主席瑞恩斯多夫(Jerry Reinsdorf)正在考慮停止續約該球場，且可能出售球隊的消息後，引起華埠 社區與球迷高度關注。這也是該球隊在芝城落腳以來，第二次傳出有意遷離芝市的意圖。

這座球場位於芝加哥華人聚居的橋港區，之前球隊曾考慮要從芝市區搬到郊區，1988年時，則計畫要把主球場搬到佛州的聖彼得堡，後來當時的伊州州長湯普森(Jim Thompson)批准了一項針對白襪隊新球場Comiskey Park，提供稅收補貼的協議，才在最後一刻把白襪留在芝加哥。

上述補助，使白襪隊成功將球場蓋在35街夾席爾德街(Shields St.)的現址，球隊並在1991年遷入該球場。根據芝加哥商報Crain's報導，瑞恩斯多夫在1981年以1900萬元收購了白襪隊，而目前這支球隊的特許經營權價值約20億。

報導指出，白襪隊與擁有該球場的伊利諾州體育設施管理局(Illinois Sports Facilities Authority，ISFA)簽訂的租約2029年到期。屆時白襪棒球隊搬遷的可能性非常大，一家芝加哥開發商正在準備競標，球隊也有可能搬到市區或郊區的新體育場，甚至出走到田納西州 的納許維爾(Nashville)。

87歲的瑞恩斯多夫也是芝加哥公牛隊的主席，公牛隊曾拿下6次NBA 冠軍，白襪隊則在2005年贏過1次世界職棒大賽冠軍，但眾所周知，他對棒球有著更大的熱愛，這一點從他經常參加比賽就可以看出。

消息人士稱，他的兒子麥克(Michael Reinsdorf)已接任公牛隊總裁兼首席執行官，而老瑞恩斯多夫坦言不喜歡白襪隊目前的財務結構，因此他更有可能賣掉棒球隊，他是大聯盟史上第七位擔任球隊老闆超過40年的人。

白襪隊發言人雷佛特(Scott Reifert)說，「我們還沒有就租約情況進行任何對話，但距離到期剩六年，自然已接近開始討論的時候」，他提到，這是標準程序，將陸續與市政府、ISFA和州政府進行討論球隊的願景、機遇和未來。