快閃搶劫Prada、LV 芝男判關5年

民眾拍下西蒙斯參與的北溪購物中心路易威登店搶劫。(youtube截圖)

被控快閃搶劫(flash mob)高檔名品店普拉達(Prada)與路易威登(Louis Vuitton)，以及非法持槍、偷車、搶劫等罪名的芝加哥 21歲男子，日前由法官宣判處以五年徒刑，但他只要在明年夏天服刑超過一半，即可獲釋出獄。

去年6月，檢察官指控這名21歲的男嫌西蒙斯(Tony Simmons)，參與了芝市橡樹街的普拉達專賣店，以及北溪市(Northbrook)路易威登店的快閃搶劫。西蒙斯在參與這些犯罪時，仍在之前犯下的持械搶劫罪假釋期。

在被指控快閃搶名店前一個月，他在成人法庭已經被控槍枝重罪、盜竊汽車罪，檢察官說，去年他獲得保釋後又偷了一輛汽車，然後也再次遭到槍擊 ，這也是他過去一年內第二次被子彈擊中。

檢察官表示，2021年10月5日，西蒙斯與其他八人開兩輛車抵達北溪購物中心，接著拉開保安，強行進入購物中心的路易威登名店，劫走大批商品後逃逸。檢察官說，這批搶匪拿走了價值7萬442元的皮件，其中三件配備了GPS追蹤器，警方尋線在北溪市附近的94號州際公路旁，發現其中一個追蹤器，並進而查出上面有西蒙斯的指紋。

2022年1月，西蒙斯與四名同夥開著兩輛偷來的汽車，到芝市橡樹街30號的普拉達門店，將一名保安按在牆上，然後帶著價值4.6萬元的商品逃跑，芝市警局稍後以車牌讀取器、手機GPS數據與一系列的監控影片，對西蒙斯立案調查。

警方將西蒙斯逮捕後，檢察官與西蒙斯達成協議，西蒙斯同意承認教唆搶劫、兩項入室竊盜、嚴重毆打保全等罪，上述罪行判決合併執行，實際刑期約為五年，他只要服刑一半，也就是明年夏季即可獲釋出獄。