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氣象預測 伊州今年5成機率迎暖秋

特派員黃惠玲／芝加哥報導

已經疲於適應今年夏季的炎熱天氣了嗎？根據美國國家海洋與大氣局(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)新發布的90天天氣預報，恐怕伊利諾州居民在今年秋季，仍將繼續面臨高於往年平均的溫度。

今年秋季，美國大部分地區的氣溫，將高於平均水平，沒有哪個州預計秋季會比平均氣溫更冷，但中西部和平原州的大片地區出現溫暖、涼爽或接近平均氣溫的機會相同。這意味著對於伊利諾伊州來說，預測不太確定，從統計角度來看，它可能會向任何方向擺動。

根據NOAA的數據，東北部與西南部最有可能出現比往年更高的氣溫。而西北部與西南部部分地區，今秋的降雨量將比往年平均少，與此同時，未來三個月間，美國東南部的大部分州降雨則會高過往年平均。

在伊州未來三個月的降雨量，目前則沒有明顯更多、更少的跡象，NOAA表示，今秋伊州降雨量，高於平均、低於平均或跟往年差不多的三種機率相同。

儘管這項預測僅到今年11月，但今年伊州冬天預料也將比往年溫暖。

NOAA指出，今年秋冬季節，中度到強烈的聖嬰現象，將使海洋表面變暖，會使美國北部地區的氣溫比往年平均高。如果聖嬰現象較強，那麼通常還會導致從加州南部到墨西哥灣沿岸的氣候比平均水平濕潤，而西北太平洋地區和俄亥俄河谷的氣候，則會比平均水平乾燥。

美國國家氣象局表示，聖嬰現象有99%的可能性會持續到秋季，95% 的可能性會持續到明年初。隨著冬季臨近，聖嬰現象的強度預計將達到頂峰，屆時可能會開始有更多地感受到聖嬰現象的影響。

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