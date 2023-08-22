氣象預測 伊州今年5成機率迎暖秋

已經疲於適應今年夏季的炎熱天氣了嗎？根據美國國家海洋與大氣局(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)新發布的90天天氣預報，恐怕伊利諾州居民在今年秋季，仍將繼續面臨高於往年平均的溫度。

今年秋季，美國大部分地區的氣溫，將高於平均水平，沒有哪個州預計秋季會比平均氣溫更冷，但中西部和平原州的大片地區出現溫暖、涼爽或接近平均氣溫的機會相同。這意味著對於伊利諾伊州 來說，預測不太確定，從統計角度來看，它可能會向任何方向擺動。

根據NOAA的數據，東北部與西南部最有可能出現比往年更高的氣溫。而西北部與西南部部分地區，今秋的降雨量將比往年平均少，與此同時，未來三個月間，美國東南部的大部分州降雨則會高過往年平均。

在伊州未來三個月的降雨量，目前則沒有明顯更多、更少的跡象，NOAA表示，今秋伊州降雨量，高於平均、低於平均或跟往年差不多的三種機率相同。

儘管這項預測僅到今年11月，但今年伊州冬天預料也將比往年溫暖。

NOAA指出，今年秋冬季節，中度到強烈的聖嬰現象，將使海洋表面變暖，會使美國北部地區的氣溫比往年平均高。如果聖嬰現象較強，那麼通常還會導致從加州 南部到墨西哥 灣沿岸的氣候比平均水平濕潤，而西北太平洋地區和俄亥俄河谷的氣候，則會比平均水平乾燥。

美國國家氣象局表示，聖嬰現象有99%的可能性會持續到秋季，95% 的可能性會持續到明年初。隨著冬季臨近，聖嬰現象的強度預計將達到頂峰，屆時可能會開始有更多地感受到聖嬰現象的影響。