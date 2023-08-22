台灣桃園新明國中 LLB青少棒賽奪冠

桃園新明國中棒球隊，代表台灣拿下世界少棒聯盟(LLB)次青少棒錦標賽冠軍。(駐芝台北經文處提供)

代表台灣參加世界少棒聯盟(LLB)次青少棒錦標賽的桃園新明國中棒球隊，20日中午以6比0，擊敗來自密西根州 的美國組冠軍隊，贏得世界冠軍，這也是台灣第九度在這項賽事稱冠。

今年LLB世界次青少棒錦標賽14日在美國密西根州開打，桃園新明國中棒球隊代表亞太區參賽，首戰輸給波多黎各隊落入敗部，但小將們並未因此失去信心，反而越戰越勇，最終在國際組冠軍戰中，一舉拿下第一名，取得與美國隊冠軍爭取世界盃榮譽的決賽權。

當天的決賽中，新明國中先發投手黃智煦完投七局，投出5次三振、無任何保送，只被敲出2支安打，表現相當優異。

新明國中獲得冠軍後，包括總統蔡英文 、副總統賴清德 、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴等，都立刻拍發賀電，勉勵奮勇奪冠的選手與教練團隊。

總決賽當天還有好幾百名密西根州僑胞到場為小選手加油，小將們不負眾望，讓在場僑胞欣喜若狂。

LLB次青少棒錦標賽自1981年起舉辦，台灣2010年首度參賽就獲得第一名，2013年至2018年達成六連霸，今年奪下賽史第九冠，其中五次冠軍都是由桃園新明代表拿下。