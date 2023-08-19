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芝收容移民逾1.3萬 犯罪增加 治安隱憂

特派員黃惠玲／芝加哥報導
過去一年從德州送到芝城的尋求庇護移民，已經累計超過1萬3000人，儘管芝市全力安置，至今仍有千名住在警局、機場。(特派員黃惠玲／攝影)
過去一年從德州送到芝城的尋求庇護移民，已經累計超過1萬3000人，儘管芝市全力安置，至今仍有千名住在警局、機場。(特派員黃惠玲／攝影)

由德州送到芝加哥尋求庇護移民人數，從去年8月至今已經超過1.3萬人，而聯邦以及市府幾乎對這些移民沒有提出短期、長期的明確計畫，已經導致社區居民與部分區長，對移民聚居住家附近的安全與環境憂心忡忡。

15區區長羅沛茲(Ray Lopez)說，目前一周內約有1000名新的移民抵達芝城，上周有11輛巴士載著移民到芝城，過去一年來，芝市約接收了1萬3000位移民，目前有將近6400人被安置在芝市庇護所，還有1000多人則仍待在多個警察局、歐海爾機場等待安置。

「政府根本沒有明確計畫來解決移民不斷抵達的問題，也沒有方案如何支付相關的龐大費用」，羅沛茲說，許多庇護所已經滿載，但還有多少移民會到芝城卻看不到盡頭。

這些移民入住庇護所時，必須簽約遵守嚴格規定，包括不抽菸、不吸毒、不喝酒，而且還有宵禁，然而未遵守規定而遭逐出的移民時有所聞。其中庇護所的宵禁為晚上11時，只要違規兩次就不能繼續住在該地點，家庭服務部門人員會試圖協助這些違規者找到新的住所，此外，也有移民因為口頭威脅其他居民或工作人員而被驅逐的案例。

選區內都有安置移民庇護所的羅沛茲與42區區長瑞利(Brendan Reilly)都表示，雖然很少有人被趕出庇護所，但隨著尋求庇護移民不斷到來，未來這些收容許多移民處情況勢必發生變化。

瑞利說，這類移民不斷增長，但「我沒有看到相關單位處理的程序有任何改變」。羅沛茲表示，伊州整個州都是庇護所，共有102個郡，「是時候讓其他除了芝市以外地區承受負擔了。」

芝市第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)表示，移民庇護所附近的犯罪案件明顯增加，包括鬥毆、賣淫、販賣不法商品，以及附近店家舉報遭竊的案子也越來越多，他說，有效解決這些移民的安置問題「刻不容緩」。

移民 庇護 芝城

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