劫匪持長槍搶劫 芝警叫停追捕惹爭議

芝加哥警察日前叫一宗持槍搶劫案團伙追捕行動，引發爭議。（芝警局臉書）

包括華埠在內的芝加哥 全市範圍搶劫案件頻發，而警方日前追捕一起持槍搶劫犯罪團夥，卻在其落網前取消行動的做法，立即引發社區、民眾質疑。根據指出，警方是因為接到上層命令才會停止該次的追捕。這批犯罪團夥在警方取消追緝後，又繼續犯下兩起搶劫案。

這起案件發生在16日凌晨2時30分左右，911接獲舉報，稱西大道(Western Ave.)附近發生持槍搶劫案，報案者表示，一名手持長槍的蒙面男子，向一對走在富勒頓街(Fullerton St.)北面艾許蘭大道(Ashland Ave.)的夫婦行搶，得手後逃逸。

警方的無線電通訊紀錄顯示，警察接獲信息後，開始追捕涉案的休旅 車，該部車輛符合受害者描述的特徵，一名警察在無線電對話中說，「小隊注意，他們有長槍」，執勤警察當時開著車沿著西大道往南跟蹤疑涉案的道奇 休旅車。

然而無線電對講機的協調人員，接著指示警察「停止追捕」，指揮行動的無線電發話方說，「好了，夥伴們，他們讓你們終止追緝，那輛灰色的道奇休旅車裡有四名非裔男，臉都被遮住且拿著長步槍。」

芝加哥警察局的政策規定，每次追捕行動必須滿足「平衡測試」(balancing test)，那就是「立即逮捕逃跑嫌犯的必要性，是否超過開車追捕所造成的可能危險」，警局也不會因為任何警察停止開車追捕嫌犯，而對其進行紀律處分。

芝加哥警察問責辦公室(Civilian Office of Police Accountability)的前負責人費爾利(Sharon Fairley)說，除了警局無線對講機協調員外，警局主管也會權衡評估是否繼續追捕嫌犯，因為「一些追捕行動對社區、對警察都存在著既定危險。」

選區在芝市市區的第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，現在的犯罪份子十分清楚這一點，他們比以前更習慣直接從警察面前逃走，因為他們知道這類舉動並不會帶來任何後果。

警方表示，16日上午，同一批犯罪嫌疑人至少行搶了四次，其中兩次是發生在警察停止追捕之後。