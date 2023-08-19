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芝2嫌持步槍連搶5路人 執勤警察看到賊車逮到人

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥警方18日表示，從17日晚間起，芝加哥市北區發生兩名嫌犯持步槍(rifles)連續搶劫5人的案件，其中三名受害者年齡都在60歲以上，警方在18日凌晨已經將兩嫌逮捕拘留。

芝警指出，兩嫌在17日晚間11時35分左右，手持步槍先在West Grace St.夾21街附近，搶劫了一名走在人行道的63歲婦女，警方稱，嫌犯手持步槍從一輛車內步出後，搶走受害婦女財物逃逸。

大約五分鐘後，這兩名嫌犯在N. Leavitt St.夾34街附近，持步槍從白色汽車中下來，搶走一名42歲男子財物。據警方稱，該案發生後約兩分鐘，嫌疑人又出現在West Berteau Avenue 1700 街區，以同樣手法打劫61歲男子。

警方稱，當晚11時50分左右，這輛白色車子停在了West Roscoe St.夾18街附近，行搶兩名走在人行道的32歲女及43歲男，兩名劫匪手持手槍和步槍下車搶走兩人財物後，駕車向西逃逸。

次日18日凌晨2時45分左右，同一輛車在湖景區(Lake View)West Dakin St. 900號街區，停在一名67歲男子面前，劫匪下車後暗示男子他們持有武器，然後劫走財物。

幾分鐘後，正在附近執勤的警察看到了這輛嫌疑車，並找到剛剛被搶67歲男子的財物後，直接將兩名嫌犯逮捕拘留。

芝加哥

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