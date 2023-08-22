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香港著名歌手陳奕迅北美巡演 引發搶票熱潮，霸屏紐約時代廣場！

本報訊
香港歌手之最陳奕迅（Eason）北美6個城市巡演
香港歌手之最陳奕迅（Eason）北美6個城市巡演

香港歌手之最陳奕迅（Eason）結束7場台北小巨蛋7萬張門票搶光爆場「FEAR AND DREAMS」世界巡演，8月底開始的北美6個城市同步開票，引發搶票熱潮，高中低價位票瞬間秒售，目前票數所剩不多，想要親眼搶聽這場「Fear and Dreams」原汁原味舞台，快至購票官方平台Ticketmaster 或 Ticket leader。

陳奕迅在他慶生時表示，他8月將帶領140人到紐約、洛杉磯舊金山、芝加哥、溫哥華以及多倫多6大城市，進行為期1個月的巡演，興奮又緊張，其實世界各地要容納到Fear and Dreams的舞台，是一點都不簡單的，很幸運這次北美巡演我可以去到不同的大型場館，每站video wall都以香港原版作藍本，配合各場地特性修改，希望帶給各站觀眾原汁原味的Fear and Dreams，真的要大聲地跟北美講，各位觀眾這次一定跟以前有不同的新體驗，到時見！哈哈。

6個城市北美巡演，8月30日紐約Barclays Center，9月6日多倫多Scotiabank Arena，9月10日芝加哥United Center，9月15日洛杉磯Honda Center, 9月20日舊金山Chase Center、9月25日溫哥華Pacific Coliseum，將在六大城市的萬人體育館帶來原版的精彩演出，為歌迷熱情獻唱！

陳奕迅(Eason Chan)的北美巡演， 7月8日晚上的紐約時代廣場驚喜霸屏，引來一眾線上和線下華人以及海外粉絲的轟動。作為能在紐約時代廣場上霸屏的少數亞洲歌手，主辦單位為本次演唱會造勢宣傳，亦讓(Eason Chan)成為少數能在時代廣場霸屏之亞洲藝人。

有著「 金曲歌王」之稱的樂壇天王陳奕迅，不僅在全球華人中有著極大的盛譽，其影響力還輻射到了海外的其他社群。據美國新聞網站SFGate報導，陳奕迅是首位在舊金山Chase Center舞台上獻唱的亞洲藝人，創造了該場館的一項歷史。這無疑彰顯出陳奕迅在全球樂壇的廣泛影響力，他的音樂跨越語言和文化的障礙，贏得了全球樂迷的熱烈歡迎和尊敬。望眼E神在海外巡演演出歷史上，將舞美製作空運至北美並在大名鼎鼎的萬人體育館中進行原版創意巡迴表演，陳奕迅這一次可謂是打破了自己的成績，能破陳奕迅記錄的，只有陳奕迅本人！

本次陳奕迅北美巡演的多倫多站，也再度選擇了當地最大的演出場館Scotiabank Arena（原名Air Canada Centre）進行演出。他曾在這裡舉辦過多次場他個人的演唱會，每次都座無虛席。這次再次回歸，是對他音樂魅力的最好見證，也是他對粉絲們熱愛的回饋。

9月10日芝加哥United Center為歌迷熱情獻唱
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紐約時代廣場霸屏
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舊金山 洛杉磯 華人

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