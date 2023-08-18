芝城活動看板／夏季野餐、抽血檢查 8/26日登場

芝加哥 和統會夏季野餐 8/26登場

●芝加哥和統會將在26日舉行夏季野餐會，活動中除了可以享用豐盛美食，還會推出包括教育、相親、求職、房產投資 等主題的講座。

這場活動由和統會、華中科技大學大芝加哥區校友會、芝加哥安徽同鄉會聯合舉辦，時間為當天上午11時，地點在芝加哥西郊Argonne Park Daycare Center(9700 S. Cass Ave. Lemont, IL 60439)，大人費用10元，5到12歲小孩5元，5歲以下免費。

當天除了美食外，還有抽獎、單身男女鵲橋相親交流、如何在美國教育小孩、如何在高中和大學找到實習、如何在美國找工作，以及房地產投資專家問答。

野餐地點還會提供多種書籍，供大家免費索取閱讀，野餐會報名費(請註明名字和電話號碼)請直接：Zelle ：[email protected]。

美亞健康協會 8/26華埠 抽血檢查

●美亞在26日上午8時到11時，將在218 W. 26th St. Chicago舉辦抽血檢查，有意參加者請提前報名，不需要身分證或社安號均可註冊。檢查項目包括血糖、腎功能、肝功能、血小板、膽固醇、A型與B型肝炎抗體等，其中檢查綜合代謝部分收費50元，肝炎檢測則完全免費。報名電話(312)225-8695。

芝加哥人藝團 9/2譚繼平公園慶中秋

●芝加哥人民藝術團與芝加哥公園管理局將在9月2日下午1時30分到3時30分，於華埠譚繼平公園舉辦第二屆「舞月歌秋」園遊會，屆時將有長達兩小時的精彩民族歌舞表演，也會有商家在場地推出宣傳，免費開放參加，詳細信息可電洽(773)225-6513。