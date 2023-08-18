振興芝市192年老街 市府擬重造州街

芝加哥環區的州街，為該市黃金商業區之一，但受到疫情與網路商業等影響，閒置店鋪有增無減。(特派員黃惠玲／攝影)

曾被美國歌王法蘭克.辛納屈(Frank Sinatra)譽為「偉大街道」的州街(State St.)，在遭受網購盛行、新冠疫情等打擊後，該街區店面閒置率一直居高不下，為重振這段超過190年歷史的街道，市府等單位正計畫重新改造這個「芝市門廊」。

芝加哥 市府與聯盟芝加哥環區聯盟與芝市城市土地學會(Urban Land Institute Chicago)、芝市規畫與發展局(Department of Planning and Development)合作，16日在芝市哈羅德華盛頓圖書館 ，提出了一套新的州街改造方案，除了要吸引更多遊客、居民外，也要突出州街的歷史、藝術、零售店與教育 機構。

重建州街小組由12位來自建築、開發、藝術、文化與設計、零售業的專家組成，主要改造北至威克大道 (Wacker Dr.)、南至艾達威爾斯大道(Ida B. Wells Drive)間長約一哩的州街，並提出以下建議：

●街道最北的三分之一區域打造為「北錨藝術區」(North Anchor Arts District)，將市中心的藝術組織聯合起來，舉辦公共活動。

●中心主幹零售區致力於加強企業實力，並為街道中間三分之一的辦公與住宅空間提供支持。小組建議為遊客創造就餐空間，與業主合作開發主題零售區，增加假日與季節性活動的照明與裝飾。

●街道最南的三分之一區，打造為「南錨市政與教育區」(South Anchor Civic and Educational District)，將哈羅德華盛頓圖書館作為一個專門的社區中心，並在州街與周邊強化「支持大學生活」的相關產業。

此外，小組也建議定期關閉街道，禁止車輛通行，目前州街在夏季期間的周日所推出的關閉州街活動，受到良好迴響。

根據芝加哥環區聯盟指出，州街歷史可以追溯到1831年，也就是芝加哥建市的前六年，當時的伊利諾州議會首次批准了將該條街道命名為「州街」。

聯盟稱，在19世紀早期，州街夾威克大道的轉角處，曾是以往朝西旅行的旅客前哨站。儘管州街在1926年安裝了現代化的路燈，但1933年的州街，時常充斥了小販、乞丐與其類似性質的不受歡迎人物，導致州街委員會必須頻繁驅趕這些人。

1979年時，大批芝城居民搬至郊區定居，當年的芝市市長拜爾恩(Jane Byrne)為了振興市區，主持了「州街購物中心」(State Street Mall)的開業，在此之前，長達17年的時間，州街僅允許行人、公車進出。

80年代、90年代不同市長任內，市府制訂了「大州街未來願景」，也就是在這段期間，商業、住宅紛紛入駐，也建立了目前州街的藝術、零售、教育基礎。