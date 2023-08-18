華商改建芝華埠百年樓 獲初步批准

位於華埠永活街夾舍麥路口的六層樓建物，改建為酒店、超市多功能商用樓的計畫，目前已取得初步許可。(特派員黃惠玲／攝影)

位於芝城華埠 西舍麥路(W. Cermak Rd.)465號的霍伊特大樓(Hoyt Building)改建項目，日前已經獲得芝市審查委員會的初步批准，該建物目前由總部位於西郊奧羅拉市(Aurora)聯豐集團(Windfall Group)持有，這座建築改建完工後，將成為集合酒店、超市、餐廳以及醫療中心的商用樓。

根據聚焦報導開發案的芝加哥 Yimby網站，霍伊特大樓建於1909年，當時是由著名雜貨批發商霍伊特建造，並委由Nimmons & Fellows建築師事務所設計，大樓位於舍麥路橋區(Cermak Road Bridge District)，該區擁有芝市唯一的雙葉滾動橋，距離華埠廣場步行僅約幾分鐘。

這棟建築早已空置多年，幾年前開發商曾宣布要將該大樓改建為酒店、超市、家具店，且更換了部分建物窗戶，不過，這項計畫在2018年停止。現在這棟大樓已經重新命名為「芝加哥太古商城」，並希望將大樓打造為社區中心，同時為該區帶來更多活力。

根據開發商提出的計畫，外部工程將包括修復大部分的外牆，且對磚石進行大面積維修，並清理大部分現有的裝飾物，由於該大樓面對芝加哥河的窗戶仍然堵死，這些窗戶也將重新打開，此外，建物後也擬建河邊步道 ，並在大樓正面沿著舍麥路增設可以上下車的小圓環，並新建大型紀念碑，以及一個通往低樓層的入口。

建物內部將進行大量的重新配置與改造，預計增加三部電梯，並將有四星級的酒店入駐，聯豐官網指出，該座大樓面積達28萬平方呎，改建後除了有酒店外，還會有亞洲超市、多個零售與餐飲空間，一個水療中心與醫療中心，地下兩層還會新建一座拱廊，與河濱步道連結。

與其他「太古商城」一樣，大樓改建完成後也將為周邊社區提供休閒活動、文化設施，開發商還提到，已經購買了附近的土地，作為停車場以及擴展更多商業空間之用，這項工程原來在官網顯示在2023年春季動工，不過目前已更改為明年夏季開工。