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伊州10大最佳學區 教師平均年薪逾9萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導

作育英才的教師，是一份令多數人景仰的工作，在伊利諾州當老師，可以領多少年薪呢？根據一項統計，伊州十大最佳學區的平均薪資，最少也超過9萬元。

根據數據分析網站Niche指出，伊州是全國教師薪資最高的州之一，伊州排名前兩名的學區，每年支付給教師的薪資均超過10萬元，伊州排名前十學區的教師年薪分別如下：

格蘭布魯克高中學區225(Glenbrook)教師年薪平均10萬3463元；New Trier高中學區203教師薪資11萬628元；阿德萊. 史蒂文森(Adlai E. Stevenson)高中學區125教師平均年薪9萬3403元；奈爾社區高中(Niles Township Community High School)學區219教師年薪9萬6028元；海嵐公園(Highland Park)高中學區113年薪11萬3372元。

艾文斯頓(Evanston)高中學區202教師年薪平均9萬9049元；緬因(Maine)高中學區207教師年薪11萬2299元；阿靈頓高地(Arlington Heights)社區高中學區214教師年薪9萬4876元；威那山丘(Vernon Hills)社區高中學區128教師年薪平均9萬9134元；音思戴爾(Hinsdale)高中學區86教師薪資9萬3004元。

學區 伊州 伊利諾州

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