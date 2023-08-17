子女開學壓力大 美亞提醒家長助適應 減緩焦慮

芝華埠美亞心理健康中心負責人黃嘉瑩，建議家長留意子女開學前後的情緒變化。（特派員黃惠玲／攝影）

暑假即將結束，無論是家長或學生可能對開學或多或少都會有無名的焦慮感，美亞健康協會心理健康 部門主管黃嘉瑩鼓勵家長先帶孩子參與「返校活動」(Back to School Fair)，尤其是從學前班到幼稚園、幼稚園升小學一年級的孩子，到校園參觀或與老師見面，提早讓子女適應，將對子女有很大幫助。

黃嘉瑩說，孩子長達兩個月沒有上學，重新回到課堂多少都會有些適應問題，有的孩子會無法入眠，有的孩子一聽到要去學校就肚子痛，各種各樣的身體反應，都可能顯示孩子有上學焦慮症狀。她建議家長開學前剩下的這幾天，盡量帶孩子到學校參觀，或參加各種慶祝返校活動，提前讓學生適應開學氣氛。

她表示，孩子出現開學焦慮的跡象因年齡而異，年幼的孩子可能會拒絕上學或表現出黏人行為，青少年可能會對他們的家庭作業、某堂課或某一考試表示擔憂，他們可能會稱病不上學，或要父母去學校早一點接他們回家。包括學校成績下降、作業沒交，都可能是焦慮的跡象。

黃嘉瑩說，一旦發現孩子上學後言行或情緒有所異常，最好不要猶豫盡快與學校的諮商中心求援，或與美亞心理健康部門聯繫，電話(312)285-2287。

專業諮商師布朗(Sharonda Brown)則針對父母如何幫助兒女克服開學焦慮，提出以下建議：

讓孩子知道有焦慮沒有關係：

讓他們了解不管有多少準備多少都還是會有各種擔心，家長更要花時間傾聽子女對於開學的心情，而且表達全力支持，建議爸媽不妨分享自己以前開學第一天，上班第一天的焦慮經歷，讓孩子知道原來父母也跟自己一樣，「我不孤單，我沒問題」。

保持與學校連結：

鼓勵孩子多多參加學校課外活動，藉此強化子女與學校的連結，也擴大交友圈與提高自信心，也可以讓孩子減少在學校的焦慮。

創造「開學第一天」的遊戲計畫：

很多孩子開學第一天上課時，會為了教室在哪裡，儲物櫃的位置，學校出入口等感到壓力與混淆，這時父母可以陪伴孩子先進行對學校環境的了解或溫習，告訴子女每天大致的上課時間、午餐時間，讓孩子事先了解的越多，上學的焦慮就會降低。

提醒孩子尋求協助沒有關係：

告訴子女任何人不論聰明或愚笨，都有需要別人幫助的時候，因此只要有需要就趕緊求助，千萬不要覺得求援很羞恥。

她也提醒父母，青少年正在建立自我身分認同、尋找自我定位的時候，家長要關心但不要太過干涉，平常時間只需要跟孩子有普通對話，例如輕鬆詢問學校如何，上學情況怎麼樣，一旦發現子女在家沉默或有特殊情況出現時，才需要進一步與孩子深入對談、提供協助。