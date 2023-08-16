塔台缺人 芝加哥往返紐約航班減 機票漲

由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

受到聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)上周延長一項豁免令，允許航空公司在塔台管制空中交通人員短缺的情況下，減少往返紐約地區機場的航班數量，預期夏末想搭機去紐約或華府特區 的民眾，將會面臨更貴的機票或更少的航班選擇。

聯邦航空管理局在上周公布一份聲明表示，航空公司應該會改飛更大型的飛機來運送更多的乘客，並確保每位旅客都事先了解任何服務受影響的可能性。

FAA最初允許航空公司在9月15日前削減紐約市 機場的服務，目前這項豁免令已經延長到10月28日，受此項改變影響的機場，包括紐約市的拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)、甘迺迪機場(JFK Airport)、新澤西州 紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)，以及華府的雷根國家機場(DCA)。

在航管局宣布上述延長消息前，航空業最大的遊說團體「美國航空公司」(Airlines for America)致函給FAA，要求延長豁免期限，稱這將「最大限度的減少干擾，並為航空公司與消費者提供更大的可預測性」。

美國航空公司組織表示，在FAA繼續解決空中交通管制人員短缺問題之際，該組織對於FAA允許航空公司減少班次表達了感謝。該組織也提到，各家航空公司正積極招聘人員，並調整班機時間表，以保持運營的完整性，此外，各航空公司將安排更大型的飛機執飛，以減輕國家空域系統的壓力，並盡可能的確保空域的安全與高效率。

FAA表示，批准延期的原因，在於該局「紐約航站樓雷達管制中心」(New York Terminal Radar Approach Control)因疫情導致人手不足，直到現在該管制中心的人員配備僅達目標的54％。

芝加哥德堡大學(DePaul Universtiy)的運輸學系教授施維特曼(Joseph Schwieterman)說，航空公司也同樣面臨人手不足的問題，在商務旅行仍然疲軟同時，航空公司已轉用大飛機來減少航班數量。

根據FAA數據，甘迺迪、拉瓜迪亞兩機場今年5月15日到6月30日間的航班取消率，比去年同期下降了約四成。

施維特曼表示，雖然FAA的延期公告有利於限制航班延誤與取消，但同時也將可能讓機票昂貴的航班數量更多，「座位減少了，票價可能會相應上漲」，如果計畫在感恩節或聖誕節假期到紐約地區者，他建議九一勞動節後就盡快開始預定機票。