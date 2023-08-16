芝「大鋼豆」即起維修 未來數月難見全貌

位於千禧公園的大鋼豆，即日起將展開數個月的維修工程。(特派員黃惠玲／攝影)

如果你正在計畫到芝加哥 旅遊，並造訪矗立於千禧公園內的「雲門」(Cloud Gate)，恐怕接下來幾個月都將無法看到這座大鋼豆的全貌，芝加哥市府日前宣布，這顆即將滿20歲的大鋼豆，即日起將進行大規模維修，直到明年春季才會完工。

芝加哥文化事務與特別活動局(Department of Cultural Affairs and Special Events)指出，放置大鋼豆的格蘭傑爾廣場(Grainger Plaza，201 E. Randolph St.)，即日起開始施工，因此進出鋼豆與觀看視野都會受到限制。

這座雕塑 是由藝術家卡普爾(Anish Kapoor)所設計，2004年首次亮相至今，一直是芝加哥旅客的必須造訪名單，大鋼豆的雕塑，更成為芝加哥的象徵之一。

根據市府信息，這座玻璃不銹鋼藝術品，每年吸引2000萬遊客來到千禧公園，它是更名列中西部第一大景點、美國第七大景點。

該市官網表示，新的維修計畫，包括升級無障礙設施，重舖走道，並提升這座將近20年歷史景點的外觀，確保「雲門」在中西部景點中繼續奪冠，此外，也將藉此整建改善遊客體驗。