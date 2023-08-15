芝新冠疫情微升 新型疫苗下月推出

西北大學緊急護理中心醫療主任安德森(Sindhu Anderson)說，今年入夏初期，她幾乎看不到一個COVID-19的患者，但在過去幾周，平均每天至少有四到五名人染疫入院治療，安德森表示，「近期疫情 似乎捲土重來，多少令人不安」。醫生也提到，新型新冠補強疫苗 ，可望在下個月獲得聯邦監管機構批准。

根據芝加哥 衛生局9日的公告，上一周該市收到72個確診病例通知，比前一周增加了4％，每天平均有六人因染疫入院，比之前的四人有所增加，整體而言，平均每三天就有一名芝加哥人染疫死亡，這些數據與芝城疫情最嚴重時期相比，可說微不足道，在2022年Omicron變異株的傳染高峰期，每天幾乎有超過6000名芝加哥人染疫，平均每天有200人因此住院治療，而2020年春季該市每天染疫死亡人數，更高達50名。

甫遭芝加哥市市長強森解雇的芝加哥衛生局前局長亞瓦迪說，該市的染疫人數微增，反映了全國大部分地區的增長趨勢，「我們看到了一些病例微幅上升，但目前還沒有什麼讓我感到非常擔憂的情形」。

最近的感染、住院人數雖然增幅很小，但傳播範圍已經明顯擴大。伊大公衛傳染病專家(UI Health infectious disease specialist)布萊斯戴爾(Susan Bleasdale)說，目前的染疫統計數據，僅限於送到實驗室檢測及已住院患者，推測社區實際病例更多。

羅許大學醫學中心(Rush University Medical Center)基因組病毒學家巴比安(Hannah Barbian)說，芝市約兩成的新病例，是Omicron亞型變異株EG.5引起。勤洗手，施打新型疫苗，仍是最佳防疫方式，芝市仍提供到府施打疫苗的服務，有需要者可電：(312)746-4853。