我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

芝新冠疫情微升 新型疫苗下月推出

特派員黃惠玲／芝加哥報導

西北大學緊急護理中心醫療主任安德森(Sindhu Anderson)說，今年入夏初期，她幾乎看不到一個COVID-19的患者，但在過去幾周，平均每天至少有四到五名人染疫入院治療，安德森表示，「近期疫情似乎捲土重來，多少令人不安」。醫生也提到，新型新冠補強疫苗，可望在下個月獲得聯邦監管機構批准。

根據芝加哥衛生局9日的公告，上一周該市收到72個確診病例通知，比前一周增加了4％，每天平均有六人因染疫入院，比之前的四人有所增加，整體而言，平均每三天就有一名芝加哥人染疫死亡，這些數據與芝城疫情最嚴重時期相比，可說微不足道，在2022年Omicron變異株的傳染高峰期，每天幾乎有超過6000名芝加哥人染疫，平均每天有200人因此住院治療，而2020年春季該市每天染疫死亡人數，更高達50名。

甫遭芝加哥市市長強森解雇的芝加哥衛生局前局長亞瓦迪說，該市的染疫人數微增，反映了全國大部分地區的增長趨勢，「我們看到了一些病例微幅上升，但目前還沒有什麼讓我感到非常擔憂的情形」。

最近的感染、住院人數雖然增幅很小，但傳播範圍已經明顯擴大。伊大公衛傳染病專家(UI Health infectious disease specialist)布萊斯戴爾(Susan Bleasdale)說，目前的染疫統計數據，僅限於送到實驗室檢測及已住院患者，推測社區實際病例更多。

羅許大學醫學中心(Rush University Medical Center)基因組病毒學家巴比安(Hannah Barbian)說，芝市約兩成的新病例，是Omicron亞型變異株EG.5引起。勤洗手，施打新型疫苗，仍是最佳防疫方式，芝市仍提供到府施打疫苗的服務，有需要者可電：(312)746-4853。

芝加哥 疫苗 疫情

上一則

馬州男肇事逃逸 引發13起車禍終落網

下一則

知囚犯欲自殺不作為 新州監獄判賠家屬150萬

延伸閱讀

新冠變異株EG.5恐成主流 新疫苗將問世 專家估乏人問津

新冠變異株EG.5恐成主流 新疫苗將問世 專家估乏人問津
COVID-19新變異株「艾里斯」竄起 相關問題一次看

COVID-19新變異株「艾里斯」竄起 相關問題一次看
MLB／天使連兩天3：11輸太空人 大谷徒留1暴力紀錄

MLB／天使連兩天3：11輸太空人 大谷徒留1暴力紀錄
NBA／勇士補強動作不停歇 將試訓6名球員有2位舊將

NBA／勇士補強動作不停歇 將試訓6名球員有2位舊將

熱門新聞

芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

老店消失 芝華埠七寶熄燈 經典鮮蝦雲吞麵將成歷史

2023-08-09 11:28
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州茂宜島野火死亡總數11日攀升至80人。（Hawai'i Department of Land and Natural Resources/Handout via 路透）

夏威夷茂宜島野火增至80死 創州史最慘天災紀錄

2023-08-12 05:56

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現