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芝衛生局長亞瓦迪 突遭新市長解雇

特派員黃惠玲／芝加哥報導
帶領芝市度過新冠疫情的重要人物亞瓦迪，上周五被新市長解雇。(本報檔案照片)
帶領芝市度過新冠疫情的重要人物亞瓦迪，上周五被新市長解雇。(本報檔案照片)

被視為帶領芝加哥度過新冠疫情危機的主要人物、芝加哥衛生局局長亞瓦迪(Allison Arwady)，在芝市新市長強森上任後，曾多次嘗試爭取與其會面但均失敗，儘管芝市衛生委員會(Chicago Board of Health)還向市長提出亞瓦迪續任的連署，然而強森最終還是在日前宣布解雇亞瓦迪。

根據指出，強森是在上周五(11日)傍晚5時之後，告知了亞瓦迪其決定。另一位知情人士說，強森的幕僚長古迪斯(Rich Guidice)向亞瓦迪傳遞了這項決定，亞瓦迪因此連跟其部屬、員工道別的機會都沒有。

亞瓦迪獲知消息後，稍晚在推特發文稱，在芝加哥衛生局的任期，是她至今生命中最好的篇章，她寫道，「我的首要任務始終是保護所有芝加哥人的健康，公共衛生必須以科學、醫學為動力，而絕不能以政治為動力」。

儘管離開了衛生局局長職位，但亞瓦迪說，作為一名醫生，她將繼續致力促進健康、公平與正義，尤其是那些邊緣人的健康、公平與正義。

芝加哥前市長萊特福特11日晚間也發表了書面聲明，讚揚亞瓦迪在提升芝城心理與精神健康保健基礎設施、改善鴉片類藥物危機所做的貢獻。她也提到，亞瓦迪在史上最嚴重的流行病新冠疫情期間，保證了大家的安全。

強森在競選芝市長第二輪決選期間，曾在一次公開辯論中表示，如果他當選不會留任亞瓦迪，但後來選上市長後則說，計畫與亞瓦迪坐下來談談，不過，強森對於新冠疫情期間，亞瓦迪將學生送回芝加哥公立學校上課時的作為不滿，強森當時為芝加哥教師工會(CTU)的領導幹部之一。

亞瓦迪在強森發表上述談話後回應表示，很希望繼續擔任衛生局局長，並期待著與強森的會面。芝加哥衛生委員會上周四(10日)並連署致信強森，肯定亞瓦迪的成就，稱她與團隊的孜孜不倦，對公共衛生貢獻良多。

不過，這些表態與支持都沒有生效，強森依舊解雇了亞瓦迪。

芝衛生委員會主席林珍娜(Janet Lin)以個人名義發表聲明指出，在過去幾年間，有人在充滿挑戰的環境中，取得佳績改善健康，但卻被解雇，這種感覺多少令人不平靜，她也呼籲新的接班者，應以芝加哥人的健康為最優先考慮。

芝加哥 疫情 醫學

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