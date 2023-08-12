逾200密西根僑胞 熱情歡迎徐佳青到訪

徐佳青(二排右六)與密州FASCA學員。(芝加哥僑教中心提供)

密西根僑界日前舉辦歡迎中華民國 僑務委員會委員長徐佳青晚宴，徐佳青表示，密西根州目前已有兩所台灣華語文學習中心，很欣慰看到有中心學員出席了聚會，她也向出任全美中文學校聯合總會總會長的林志嘉道賀，並期許密州大力推廣正體字華語文教學。

這場活動在Bloomfield市舉行。徐佳青與駐芝加哥 台北經濟文化辦事處處長類延峰、芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎等人一同出席，密西根地區則有200多位社區代表與會。

密西根州僑界歡迎徐佳青到訪。(芝加哥僑教中心提供)

晚宴在FASCA學員們表演的電音三太子揭開序幕，接著密西根舞獅隊也演出了祥獅獻瑞，氣氛熱絡。密西根僑務委員盧蔓菁表示，僑務委員會是海外所有僑胞的家，委員長是僑胞的大家長，非常感謝徐佳青在參加全美中文學校聯合會年會後，到訪密西根。

徐佳青在疫情前的2019年曾到過密州訪問，她說，台灣和美國在2020年簽署了台美教育 倡議，透過語言學習合作，促進兩國文化交流。僑委會自2019年起在世界各地積極設立台灣華語文學習中心，推廣優質的華語教育。

密西根舞獅隊歡迎徐佳青(前左八)到訪。(芝加哥僑教中心提供)

密州現已有兩所台灣華語文學習中心，她對有學員出席晚會感到欣慰。她也恭喜林志嘉擔任全美中文學校聯合總會的總會長，並期待密州繼續大力推廣正體字華語文教學。

晚宴中，徐佳青與現場的200多位鄉親們逐一致意，最後並合唱「明天會更好」、「愛拚才會贏」。