伊州不准賣酒小鎮 發出130年來首張酒牌

南荷蘭鎮的藍莓田煎餅屋(Blueberry Field Pancake House & Restaurant)，取得該鎮130年來第一張酒牌。(藍莓田煎餅屋臉書)

位於伊利諾州 南部的南荷蘭鎮(South Holland)11日終於發出130年來第一張酒牌(liquor license)，南荷蘭鎮也是伊州 在此之前，僅存的最後一個不准賣酒城鎮。

南荷蘭鎮最新發出的販售酒類飲品許可證，是由該市藍莓田煎餅屋(Blueberry Field Pancake House & Restaurant)取得，這家餐廳現在在早餐的點菜單上，加了啤酒以及一般酒。

當地居民傑克森(Linda Jackson)說，「我們等了很長的時間，這樣很好，會為小鎮代來更多的顧客，也為當地餐廳提高吸引力」。南荷蘭鎮委會表示，在與教會領袖、企業與區團體進行了多年的討論後，一致決定修改條例，讓社區變得更現代化，更受歡迎。

一些高檔餐廳都未在荷蘭鎮開業，因為他們無法在餐廳內販售酒精飲料。傑克森說，「以後我會更常光顧藍莓田煎餅屋，尤其是午餐或晚飯時間。

新始全福音事工主任(New Beginning Full Gospel Ministries Senior Pastor)摩爾(Melvin L. Moore)說，這種改變對他與其他喜歡不賣酒傳統的居民來說「苦樂參半」。「我希望自己對此持樂觀態度，但老實說我有點擔心」，不過，他表示，能夠理解這個小鎮的目標是吸引新的餐館進駐，也希望人們能夠在當地花更多的錢。

部分村民對於即將來臨的改變感到恐懼，因為南荷蘭鎮一直很安全，也是一個宗教小鎮，摩爾說，新的酒牌核發後，可能會為社區帶來變化。

南荷蘭鎮鎮長格拉夫(Don De Graff)說，南荷蘭現在是、將來也是一個永遠充滿信仰、家庭與未來的社區，有了這一新措施，「我們期待著進步與發展並進的光明未來，但在此同時，大家也要堅持我們的長期價值觀」。