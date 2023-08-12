調查：芝城人最想搬到佛州珊瑚角居住

佛州珊瑚角擁有綿延400哩且錯綜複雜的運河網路。(珊瑚角臉書截圖)

根據線上房地產經紀人網站Redfin的一項報告指出，佛羅里達州的珊瑚角(Cape Coral)高居芝加哥 人想要遷居的目的地榜首，這個被稱為「海濱仙境」城市的新生活方式與新機會，吸引了想要尋求改變者的關注。

Redfin的研究，分析了全美100多個大都會區的200萬用戶，這些用戶在今年4月到6月期間，瀏覽了不同城市的待售住宅，根據研究方法，Redfin將在這三個月間，於其他地區瀏覽過至少10套房屋的用戶，視為潛在搬家者。

珊瑚角位於佛州 西南部的沿海，人口剛剛超過20萬，擁有綿延400哩且錯綜複雜的運河網路，郁郁蔥蔥的高爾夫球場，而且全年都有機會看到海牛。Redfin的分析指出，芝城 人在考慮搬家時，主要目光聚焦珊瑚角。

佛州珊瑚角擁有許多高爾夫球場。(珊瑚角臉書截圖)

根據Redfin的數據，珊瑚角是美國購屋者最希望入住的大城市之一，該市的大部分潛在買家都來自芝加哥。

芝城房產公司RE/MAX NEXT的總裁奧普歐(Mike Opyd)說，佛州一直受到芝加哥「雪鳥」垂青，不過，佛州作為老年人與退休人士前往過冬以及度過最後時光的熱門地點，正在發生變化。他說，現在有更多年輕人遷往佛州。

此外，該研究結果顯示，內華達州的拉斯維加斯躍居為美國最受歡迎的搬遷目的地，這也是該座賭城首度登上了Redfin榜單的第一名。

負擔能力與遠距工作影響了人們對遷居地點的選擇，一些主要城市中心的生活成本不斷上升，促使人們重新考慮住房選擇，研究表明，越來越多的遠距工作，使個人、家庭能夠遠離高價住房而尋求更具成本效益的居住安排。

包括舊金山、紐約、洛杉磯、華盛頓特區、芝加哥，排在全美正經歷人口外流大城市的前五名榜單，儘管原因各不相同，但高昂的成本與對追求新機會，幾乎都列入想從上述都市搬走者的共同動機。

研究並指出，內華達州拉斯維加斯、亞利桑納州鳳凰城、佛羅里達州坦帕及奧蘭多、加州沙加緬度，是人們最有興趣搬遷定居的五個城市。