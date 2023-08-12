4：3 伊州最高法院：攻擊性武器禁令合憲

包括AR-15在內的數十種步槍、手槍，都在伊州禁止販售名單內。(美聯社)

伊利諾州最高法院11日裁定，該州攻擊性武器禁令符合憲法，不過，攻擊性武器禁令在聯邦法院仍面臨法律挑戰。

伊州 州長普立茲克於今年年初簽署通過「禁止該州銷售軍用型(military style)武器及大容量彈匣」法案，但該法案隨後被告上伊州梅肯郡巡迴法院(Circuit court of Macon County)，且由當地法官判決暫停施行。

全案之後送交伊州最高法院，經過幾個月的審理，最高法院11日以4：3的票數，推翻了下級法院的裁決。

共和黨籍的伊州州眾議員 考爾金斯(Dan Caulkins)與一些志同道合的擁槍人士為該案原告，他們指控該項法案違反憲法第二修正案有關持有與攜帶武器權利的規定。該禁令禁止販售包括受歡迎的AR-15等數十種步槍、手槍、50口徑槍枝，以及超過10發子彈的彈匣，該法案還包括禁止使用「速射裝置」(rapid-fire devices)，此類裝置可以把原本須每次扣扳機才能發射一顆子彈的槍枝，變成全自動武器。

此外，要求伊州州警廳通過行政規則提供進一步的指導，確保狩獵者不會因為新法受到阻礙；此外，私人保全承包商也將列入攻擊性武器與大容量彈匣購買不受限的豁免名單。

這項新法案引發了槍枝擁護者與倡導者的強烈反彈，許多郡縣警長也相繼連署聲明，表示他們不會執行此項法律。與此同時，幾宗提訟伊州該禁令違憲的訴訟，目前已經整併一起，正等待上訴法院的審理。

這項攻擊性武器銷售禁令，由州眾議員摩根(Bob Morgan，民主黨 )發起，他在去年7月4日國慶日當天，與家人參加了海嵐公園的遊行活動，他在該法案辯論期間描述了自己可怕的經歷，他說，他當時看到渾身是血的孩子被拖走，還聽到槍聲。摩根表示，那天離開事發現場時，「我希望能盡我所能，保護任何人都不會再經歷我所經歷過的事情」。

普立茲克在獲悉最高法院支持「保護伊州社區法」(Protect Illinois Communities Act)的裁決後，立即發表聲明稱，很高興最高法院維持了該法的合憲性，「這是一項常識性的槍枝改革法律，目的在讓大規模的殺人機器遠離我們的街道，遠離我們的學校、商場、公園與教會場所」。他說，伊州人應該在全州每個角落都可以感到安全，無論是去參加國慶遊行或去上班。

普立茲克說，此裁決對於槍枝暴力倖存者及家庭來說，都是一場勝利，因為它可以挽救無數生命。