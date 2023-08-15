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芝加哥佛光會英文座談 有「朋」自遠方來

本報芝加哥訊
與會大眾和Ina檀講師互動提問。
與會大眾和Ina檀講師互動提問。

8月5日芝加哥佛光協會英文分會於芝加哥佛光山舉辦「英文座談與餐敘」，禮請國際佛光會英文檀講師Ina Denton，暢談《善生經》中的四種益友。芝加哥英文分會會長Stephen Haverkos致歡迎詞，佛光幹部及青年分團30逾人共襄盛舉。

Ina檀講師以圖解說明益友有四種：1）樂於幫助他人的益友（Helper Friend）：當你脆弱時，能夠保護你；當你害怕時，是你的避難所。2）苦樂皆不相棄的益友（Enduring Friend）：朋友間，可以嚴守分享彼此的秘密，不會放棄你，甚至為你犧牲。3）有同情慈愍心的益友（Compassionate Friend）：不會幸災樂禍，而是為你的幸運而歡喜；阻止他人對你的批評，並鼓勵那些稱讚你的人。4）見非即來勸止的益友（Mentor Friend）能夠做為你的導師及學習路上的朋友：制止你做錯事，引導你做好事；告訴你應該要知道什麼，指引你前往菩提道路。 Ina檀講師並以自製的卡片讓與會者抽題，分享生命中最重要的四種益友。

監寺有恆法師說，佛陀是最棒的益友，他指引我們如何走向成佛之道，我們也可以像對朋友一樣常常向佛陀傾訴。芝加哥協會王克英會長讚嘆Ina檀講師的座談，啟發我們在得到朋友支持的同時，也要對朋友付出，成為千手千眼的觀世音菩薩！英文分會的Stephen Haverkos會長說，他的同修是他的Enduring Friend，結婚二十五年，不離不棄的在身邊陪伴著他渡過挑戰的歲月。

青年分團會長王彬馨認為妹妹王彬怡是她的Helper Friend，在她需要幫助時，都全力以赴來協助她。協會秘書長王慧對檀講師以「人與愛犬」動畫故事，來詮釋知己是可遇而不可求的；以信仰的力量，對佛陀的教法深信不疑，深受感動，我們要反求諸己，將自己成為大眾的貴人，進而找到幸福的泉源。

在座談的最後，Ina檀講師以提問的方式引導大眾深思：如何找尋我們心靈上的朋友與導師，從而學習什麼？與會大眾也互動提問：如何修持？需要哪些協助？誰可以幫助我們達成目標？檀講師與大家分享：星雲大師一生為了佛教的言傳身教，以「非佛不做」的信念，就像是佛陀的化身。大師經常教導我們要說「我是佛」、「我是觀音菩薩」；作為大師的弟子，我們也應該直下承擔說「我是星雲」，跟隨大師的腳步，弘揚人間佛教。輕鬆活潑互動的座談會，時間悄然流逝，大眾意猶未盡，期待下次再見。(人間社周邁平、Annie Chen供稿)

英文分會的Stephen Haverkos會長說，他的同修是他的Enduring...
英文分會的Stephen Haverkos會長說，他的同修是他的Enduring Friend。
Ina Denton檀講師以自製的卡片讓與會者抽題，分享生命中最重要的四種益友。
Ina Denton檀講師以自製的卡片讓與會者抽題，分享生命中最重要的四種益友。
Ina Denton檀講師以自製的卡片讓與會者抽題，分享生命中最重要的四種益友。
Ina Denton檀講師以自製的卡片讓與會者抽題，分享生命中最重要的四種益友。
國際佛光會檀講師Ina Denton「英文座談」，佛光幹部及青年分團30逾人共襄...
國際佛光會檀講師Ina Denton「英文座談」，佛光幹部及青年分團30逾人共襄盛舉。
餐敘前，大眾一起念英文版佛光四句偈。
餐敘前，大眾一起念英文版佛光四句偈。
國際佛光會英文檀講師Ina Denton暢談《善生經》中的四種益友。
國際佛光會英文檀講師Ina Denton暢談《善生經》中的四種益友。
青年分團會長王彬馨認為妹妹王彬怡是她的Helper Friend，在她需要幫助時...
青年分團會長王彬馨認為妹妹王彬怡是她的Helper Friend，在她需要幫助時，都全力以赴來協助她。

芝加哥 星雲大師

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