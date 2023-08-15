芝加哥佛光會英文座談 有「朋」自遠方來

與會大眾和Ina檀講師互動提問。

8月5日芝加哥 佛光協會英文分會於芝加哥佛光山舉辦「英文座談與餐敘」，禮請國際佛光會英文檀講師Ina Denton，暢談《善生經》中的四種益友。芝加哥英文分會會長Stephen Haverkos致歡迎詞，佛光幹部及青年分團30逾人共襄盛舉。

Ina檀講師以圖解說明益友有四種：1）樂於幫助他人的益友（Helper Friend）：當你脆弱時，能夠保護你；當你害怕時，是你的避難所。2）苦樂皆不相棄的益友（Enduring Friend）：朋友間，可以嚴守分享彼此的秘密，不會放棄你，甚至為你犧牲。3）有同情慈愍心的益友（Compassionate Friend）：不會幸災樂禍，而是為你的幸運而歡喜；阻止他人對你的批評，並鼓勵那些稱讚你的人。4）見非即來勸止的益友（Mentor Friend）能夠做為你的導師及學習路上的朋友：制止你做錯事，引導你做好事；告訴你應該要知道什麼，指引你前往菩提道路。 Ina檀講師並以自製的卡片讓與會者抽題，分享生命中最重要的四種益友。

監寺有恆法師說，佛陀是最棒的益友，他指引我們如何走向成佛之道，我們也可以像對朋友一樣常常向佛陀傾訴。芝加哥協會王克英會長讚嘆Ina檀講師的座談，啟發我們在得到朋友支持的同時，也要對朋友付出，成為千手千眼的觀世音菩薩！英文分會的Stephen Haverkos會長說，他的同修是他的Enduring Friend，結婚二十五年，不離不棄的在身邊陪伴著他渡過挑戰的歲月。

青年分團會長王彬馨認為妹妹王彬怡是她的Helper Friend，在她需要幫助時，都全力以赴來協助她。協會秘書長王慧對檀講師以「人與愛犬」動畫故事，來詮釋知己是可遇而不可求的；以信仰的力量，對佛陀的教法深信不疑，深受感動，我們要反求諸己，將自己成為大眾的貴人，進而找到幸福的泉源。

在座談的最後，Ina檀講師以提問的方式引導大眾深思：如何找尋我們心靈上的朋友與導師，從而學習什麼？與會大眾也互動提問：如何修持？需要哪些協助？誰可以幫助我們達成目標？檀講師與大家分享：星雲大師 一生為了佛教的言傳身教，以「非佛不做」的信念，就像是佛陀的化身。大師經常教導我們要說「我是佛」、「我是觀音菩薩」；作為大師的弟子，我們也應該直下承擔說「我是星雲」，跟隨大師的腳步，弘揚人間佛教。輕鬆活潑互動的座談會，時間悄然流逝，大眾意猶未盡，期待下次再見。(人間社周邁平、Annie Chen供稿)