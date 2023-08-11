徐佳青訪芝 感謝中華會館支持中華民國

中華會館主席伍健生(左二)、董事長陳達偉(左一)熱烈歡迎徐佳青(左三)到訪。(特派員黃惠玲／攝影)

中華民國 僑務委員會委員長徐佳青9日到訪芝加哥 ，她在拜會芝城 中華會館與出席歡迎餐會時，多次感謝中華會館長期支持中華民國，也期待未來繼續緊密合作，加強社區團結、共創繁榮未來。

徐佳青9日上午由中華會館主席伍健生、董事長陳達偉以及駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎等人陪同下，先前往華埠中山公園向孫中山先生銅像獻花，接著前往中華會館召開僑務會議。

徐佳青今年1月底從僑委會政務副委員長升任委員長，她之前曾任台北市議員，民進黨發言人、副秘書長。徐佳青說，此行是她第一次到芝加哥，很快就感受到此間僑界的熱情與活力，尤其大家無論在元旦升旗、雙十慶典與各種晚會活動都熱烈參與，更彰顯了僑社的凝聚力。她也特別感謝中華會館長期對中華民國的支持，

伍健生表示，如大家所知，中華會館支持中華民國，支持孫中山先生主張的民主自由，芝城中華會館已有140多年歷史，對推動華埠繁榮的努力有目共睹，未來也會繼續落實這些宗旨。

伍健生與陳達偉並在歡迎晚宴中，致贈「惠僑傳薪」的書法給徐佳青，感謝僑委會對於芝城僑社的支持。受到僑委會致贈洋琴與粵劇戲服的安良曲藝社，也特別感謝重視文化薪傳的徐佳青助力推動傳統。