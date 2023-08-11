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強化搭乘安全 芝Uber啟動錄音功能

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥地區的優步車用戶，即日起可使用錄音功能。(本報檔案照片)
芝加哥地區的優步車用戶，即日起可使用錄音功能。(本報檔案照片)

網約車優步(Uber)即日起在芝加哥以及全美多個地區，推出新的安全功能，透過應用程式可允許司機與乘客啟動錄音，藉此防止及解決衝突。

Uber用戶在叫車時，只需點擊應用程序式「安全工具」(safety tools)中的一個按鈕，該功能就會從應用程式上彈出，司機與乘客可以選擇在整個旅程，或部分旅程中按下錄音按鈕，完整的音頻文件將加密保存在用戶手機上七天，以備未來在任何一方想要向優步提交事故報告時使用。

Uber產品副總裁坎薩爾(Sachin Kansal)表示，該功能旨在讓乘客和司機在乘車時感到安心，「我們希望人們在旅途中感到安全和舒適」。坎薩爾說，「希望人們覺得他們可以『記錄』旅途中可能發生的事情，否則我們就不知道旅途中可能發生的事情的真相到底是什麼。現在我們的用戶有能力將其記錄下來，並在需要時與我們分享」。

這項錄音功能於2019年首次在墨西哥、巴西試行，2021年12月則在美國三個城市：密蘇里州的堪薩斯城、北卡羅來納州的洛麗(Raleigh)、肯塔基州的路易維爾(Louisville)開始施行，至今已經推展到10幾個國家與150個美國城市，其中紐約市在今年4月也已經啟用。

芝加哥地區的優步用戶，將會在未來幾天收到電子郵件，告知Uber推出了錄音功能，通過該應用程式，乘客與司機可在旅程中的任何時候啟動錄音，旅程結束時，錄音功能會自動告一段落。

根據監管該行業的芝加哥商務與消費者保護局(Department of Business Affairs and Consumer Protection)發言人Elisa Sledzinsska表示，截至今年5月，在芝市登記的網約車司機共有7.5萬人，其中有五萬人在5月份出過一次車。

她也提到，該市今年1到7月，收到98起針對網約車司機與公司的消費者投訴，內容司機行為、支付問題、不安全駕駛與車輛狀況。

在芝加哥地區有大約一萬名會員的「獨立司機協會」(Independent Drivers Guide)表示，這項新功能是否能夠有效阻止乘客不良行為令人存疑。

優步根據各州的隱私法在其應用程式上添加了錄音功能，但在伊州要錄音的話，必須取得雙方同意，這意味著在大多數情況下，除非雙方同意錄音，否則錄製私人對話是非法行為。

芝加哥 網約車 北卡羅來納州

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