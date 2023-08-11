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台灣電影「幻日手記」 8月16日芝城免費觀賞

【芝加哥訊】

芝加哥國際影展(Chicago International Film Festival，CIFF)「夏季放映」(Summer Screenings)，將在16日晚間6時30分於芝加哥文化中心放映台灣電影「幻日手記」，芝加哥國際影展策展人佛蘭契爾(Sam Flancher)將在播映後與觀眾座談。

芝加哥國際影展與各國領事館合作夏季放映，即日起到9月20日止的每周三放映來自各國的電影。今年的夏季放映的主題是「城市裡的電影」(Cinema in the City)，選映以各種獨特的方式展現城市生活的作品。

以全球各都會為背景的劇情片，不論台北與首爾的黑白寫生，波哥大的喧鬧咖啡廳，哥德堡與高威的海岸城市風景，芝加哥的街道、天橋、河流與火車等電影，都展現了該城市豐富、多元的個性。

透過駐芝加哥台北經濟文化辦事處及駐紐約台北文化中心支持，「幻日手記」獲得主辦單位青睞，該部影片是新銳導演王君弘自編自導自演的首部劇情長片。本片結合劇情與現實紀錄，透過「私電影」、「日記電影」的形式，捕捉人聲雜沓的台北都市，以黑白攝影將繚亂景色抽離日常印象，勾勒年輕世代對未來的焦慮。

這場電影欣賞免費入場，有意索票者，可查詢官網：https://reurl.cc/OvK8kr。

芝加哥 影展 咖啡

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