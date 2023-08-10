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芝華埠42年老店七寶8/15熄燈 大批饕客湧入 老東主感謝

特派員黃惠玲／芝加哥報導
97高齡的歐仲良說，七寶讓他撐起了一個家庭，很感謝大家40多年來的支持。(特派員黃惠玲／攝影)
97高齡的歐仲良說，七寶讓他撐起了一個家庭，很感謝大家40多年來的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

深夜裡，到芝加哥華埠永活街的「七寶」粥粉麵飯店，來一碗熱騰騰的鮮蝦雲吞(餛飩)麵，配著七寶獨家自製的辣椒醬，或是叫上一盤暱稱「554」、淋上醬油的叉燒雙煎蛋飯，是無數芝城人最難忘的味覺記憶，不過，這家華埠歷史最久、極少數的現存餐館，即將在8月15日永久熄燈。

歐國雄(左立者)忙碌的為顧客送餐。(特派員黃惠玲／攝影)
歐國雄(左立者)忙碌的為顧客送餐。(特派員黃惠玲／攝影)

「七寶」關閉的消息傳出，連續幾天湧入大批希望重溫熟悉滋味的顧客，尤其晚餐時間，幾乎要排上兩、三個小時才能滿足心願。

(影片來源：特派員黃惠玲)

歐仲良1981在華埠開七寶

1981年在華埠舍麥路開設「七寶」原始店的歐仲良，這幾天在子女陪伴下，總會抽時間坐在餐館的第一張桌子向客人微笑致意，今年已經97歲的他說，「很感謝大家40多年來的支持」，他也很開心接班「七寶」的長子歐國雄，終於可以退休享受生活。

歐仲良(前右二)與兒子、女兒、女婿感謝大家對七寶42年來的支持。(特派員黃惠玲／...
歐仲良(前右二)與兒子、女兒、女婿感謝大家對七寶42年來的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

70年代從香港移民芝加哥的歐仲良，一輩子都在從事餐飲業，剛到美國時，他原本到處打工，後來決定在西舍麥路(W. Cermark)239號，開了一家只有幾個座位的小餐館，夫妻兩人育有兩男三女共七口人，「每個都是爸爸的寶貝，所以才會將餐廳命命為七寶」，歐國雄與妹妹們介紹店名的由來。

七寶的自製辣椒醬是鎮店之寶。(特派員黃惠玲／攝影)
七寶的自製辣椒醬是鎮店之寶。(特派員黃惠玲／攝影)
雲吞是七寶的招牌美食。(特派員黃惠玲／攝影)
雲吞是七寶的招牌美食。(特派員黃惠玲／攝影)
雲吞製作情形。(特派員黃惠玲／攝影)
雲吞製作情形。(特派員黃惠玲／攝影)

第一家七寶店開張後，歐仲良每天在身上綁著扁擔，壓打木板床上的大麵團，然後製成道地的麵條、雲吞皮，這家「港味十足」的餐館，很快天天客滿。1986年歐仲良買下了永活街店面(七寶現址)。

長子歐國雄接棒36年無休

97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(...
97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

1987年從香港到芝加哥的歐國雄，也順理成章到搬至永活街的七寶餐館協助父親，「一做就做了36年」。

歐國雄說，從到七寶的第一天至今，他從來沒有休息過，「餐館天天開門，我也天天到班」，營業時間從上午11時到凌晨2時，特別是午夜過後，華埠幾乎沒有餐館營業，數十年來，七寶也因此成為許多人的「深夜食堂」。

Tony(左)、Jimmy在七寶工作超過30年，幾乎每位顧客都認識他們。(特派員...
Tony(左)、Jimmy在七寶工作超過30年，幾乎每位顧客都認識他們。(特派員黃惠玲／攝影)

36年來天天上班、從未度過假的歐國雄說，七寶熄燈是因為現在太難找到餐館人手，而家族第三代也無人有意願接手，「自己也到了退休年齡」，幾經考慮做出了關店的最終決定。七寶另一個招牌，兩位服務超過30年的資深服務生Tony、Jimmy，也將跟著餐館歇業離開職場。

芝城人的深夜食堂 難忘554

七寶飯店傳出15日永久關閉後，大批食客紛紛把握最後幾天到餐館享用記憶中的美食。(...
七寶飯店傳出15日永久關閉後，大批食客紛紛把握最後幾天到餐館享用記憶中的美食。(特派員黃惠玲／攝影)

「1991年我到美國吃的第一家中餐館就是七寶」，在芝城求學、工作超過30年的陳莉說，當時她到伊利諾州理工學院留學，還記得那是一個初秋的深夜，學姐帶著她點了一碗鮮蝦雲吞麵，「Q彈的麵條、有蝦的香氣卻沒有腥味的雲吞，還有鹹淡適中的麵湯，特別是加上帶有些許檸檬味的辣椒醬，入口難忘」，陳莉說，30年來只要路過華埠，她一定會去吃一碗，「每次到七寶，彷彿重回學生時期，益發懷念當年辛苦但收穫良多的時光」。

張秀賢(中)一家遠從芝城西郊開了一個小時車到七寶重溫美食記憶。(特派員黃惠玲／攝...
張秀賢(中)一家遠從芝城西郊開了一個小時車到七寶重溫美食記憶。(特派員黃惠玲／攝影)

特別帶著全家大小遠從西郊到七寶用餐的張秀賢說，七寶是全家的共同回憶，「好的、壞的，都在吃了七寶叉燒雙煎蛋飯、雲吞麵後回甘」。叉燒雙煎蛋飯是七寶最著名的招牌之一，由於當時這道菜的編號是「554」，這個號碼也成為該道菜的菜名。

原址即將由火鍋店接手

專程到七寶幫忙的歐仲良女婿丁國權說，這幾天顧客多到超過負擔，8日晚上約9時因為食材幾乎用罄，臨時決定提早打烊，他表示，老丈人看到這麼多食客到餐館懷舊「很感動、很高興」，在芝城西北郊Des Plaines經營「大碗麵」(Wonton Gourmet)的丁國權說，如果還是非常想念七寶，有機會可以到他的餐館品嚐原汁原味的餐點。

丁國權說，七寶現址目前已經租給快樂小羊火鍋店，8月15日後將進行整修，預計兩個月後重新開幕。

七寶是華埠少數歷史悠久的現存餐廳，比七寶時間更久的大概只有1971年開店，現位於舍麥路的「三喜」(Three Happiness)。

七寶原始店位於現在的南北行。(特派員黃惠玲／攝影)
七寶原始店位於現在的南北行。(特派員黃惠玲／攝影)
三喜餐廳有52年歷史，是華埠極少數比七寶歷史更久且仍在經營的餐館。(特派員黃惠玲...
三喜餐廳有52年歷史，是華埠極少數比七寶歷史更久且仍在經營的餐館。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 芝城 芝加哥

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