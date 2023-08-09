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芝加哥多家博物館 8月推出免費參觀日

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州居民可在8月29日免費參觀芝加哥富地博物館。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州居民可在8月29日免費參觀芝加哥富地博物館。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥謝德水族館(Shedd Aquarium)從10日起，將擴大推出「夜間潛水項目」(Night Dives program)，凡伊利諾州居民，憑身分證件即可在8月份的每周二、周四的晚間5時到9時，到水族館領取免費門票參觀。

「夜間潛水」是水族館從今年6月初新推出的參觀服務，希望能夠回饋伊州居民，也讓無法在白天時間到訪的民眾有機會到水族館一遊。

8月份的免費晚間參觀日，包括10日、15日、17日、22日、24日、29日、31日。參觀者除了免費入場外，也可在晚上5時30分、6時30分在亞培海洋館，觀看海豚、白鯨、企鵝、海獅等動物，如果天氣允許，還有機會參加互動式展覽，實地觸摸黃貂魚。

有意使用這項福利的伊州居民，需先上網預約門票，並支付3元的交易費，預約參觀日當天也要在入館前，出示顯示居住地的身分證件，詳情可查詢官網：sheddaquarium.org

其他在8月份提供免費參觀的芝加哥地區博物館，還有艾德勒天文館(Adler Planetarium)，該館每周三下午4時到晚間10時，免費開放給伊州居民參訪，有意前往者需上網先預約門票，網址：adlerplanetarium.org

芝加哥藝術館(Chicago Art Institute)在8月份的每周四傍晚5時到8時，也提供伊州居民免費入場的優惠，需先上網預約門票，此外，所有14歲以下青少年以及芝加哥市18歲以下孩子，均可免費參觀，進一步訊息，可查官網：artic.edu

富地博物館(Field Museum)8月份的免費日為29日，凡伊州居民均可持證件當天到博物館實地索取門票，詳情：fieldmuseum.org

芝加哥科學工藝博物館(Museum of Science and Industry)8月28日、29日將推出伊州居民免費優惠，需上網預約門票，網址：msichicago.org

伊州 芝加哥 博物館

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