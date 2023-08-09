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美農民曆預測 中西部今冬溫度低、降水多

特派員黃惠玲／芝加哥報導

雖然現在仍是盛夏，但美國「農民曆」(Farmer's Almanac)已經發布了2023-24年冬天氣候預測，只今冬包括頻繁的暴風雪以及各種類型的降水，總量將高於平均，此外，今冬中西部地區的氣溫將將比往年平均還低。

農民曆參考包括太陽黑子活動、月球潮汐活動以及各種其他因素，來做出每年的天氣預測。農民曆自稱他們的預測準確率達80％到85％。不過，農民曆的預測，與美國國家氣象局氣候預測中心目前的長期預報卻截然相反。

根據氣象局的預測模型，今年11月到明年1月間，中西部地區的氣溫將比往年平均溫度還高，至於降水量則仍無法確定會比以往正常範圍高或低。而從12月到明年2月29日期間的冬季氣象預測，氣象局模型傾向顯示溫度高於平均，降雨量低於正常範圍。

伊利諾州大學研究人員表示，氣象局的預測與聖嬰(El Nino)現象期中西部地區所出現的典型情況一致。通常聖嬰期間，伊州與中西部上半部地區的氣溫會升高，尤其是在秋冬季節，降雨量也會低於平均水平。

去年冬天芝城氣溫明顯高於往年平均，降水也高於往年正常範圍，根據伊利諾州氣候學家福特(Trent Ford)的解釋，芝市從去年12 月 1 日到今年 2 月底，芝市的均溫為華氏31.8度，比往年同期的平均溫度高出3.7度，此溫度是該市過去 70 年來的第四高溫，也是自 1872 年有記錄以來第 14 個最熱的時期。

去年冬季該市的降水量為8.59吋，比正常水平多了2.52吋，降雪量則為16.8吋，比往年冬季正常雪量少了一呎多。

伊利諾州 芝城 高溫

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