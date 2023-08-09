房價實惠 明州雙子城為芝城人遷居熱點

房價可負擔且社區多元，吸引不少芝加哥人宜居明州雙子城。(雙子城議會官網截圖)

隨著芝加哥 的住房成本越來越高，導致此間不少個人與家庭紛紛搬遷到其他城市，而明尼蘇達州雙子城(明尼亞波利斯與聖保羅)，已經成為芝加哥、洛杉磯、波士頓等其他昂貴都市區承受沉重住房壓力者的新購房熱點。

根據Axios報導，經濟實惠的房價 ，加上充滿活力的城市，吸引許多移民 遷居雙子城，尤其是遠程工作者，還有一些想要在可負擔房價區安居的首次購屋者。

雙子城地區的房屋仲介羅斯(Alec Roth)說，在過去一個月期間，他有好幾個來自外州的買家，年輕人占多數，這些客戶說，他們在雙子城支付的房貸，相當於過去他們租賃一房一廳公寓的租金。

雖然雙子城的新居民激增，但由於房貸利率不斷上升，多少阻礙了一些人的搬遷計畫，房產網站Redfin的副首席經濟學家馬爾(Taylor Marr)說，借貸成本增高，因此近期雙子城的移民速度有所放緩，目前全美搜尋都會區房屋物件的Redfin用戶量，比去年同期下降了18％。

該網站數據顯示，搜尋雙子城的主要城市用戶中，芝加哥人數居冠，此趨勢也反映了許多芝城居民逃離城市住房負擔能力危機的心願。

根據Redfin網站報告，今年6月份明尼亞波利斯市的房價比去年同期下降了5.8%，中位房屋成交價格為34萬元，該月成交件數為701件，比去年同期的861件縮水不少。聖保羅的6月房價則比去年同期微升1.09%，成交中位價為30萬1000元，該月成交了392個物件，比去年同期成交483物件減少將近100個。

不過，儘管雙子城具有吸引力，但一些新居民在融入當地社區方面卻面臨挑戰，正如2021年的一項民意調查顯示，明州人並不是每個都歡迎外來者，所以在該地結交新朋友、建立社會關係可能會有困難。

當地居民建議，不妨加入體育活動、參加與工作有關的組織，或多出門享受自然，都會提高結交朋友的機會。