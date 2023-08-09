我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

價格全美最貴 伊州娛樂大麻7月狂賣1.4億

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州7月娛樂大麻銷售金額達1.4億，創下該州過去三年半來的第二銷售佳績。(Cresco Labs臉書)
伊州7月娛樂大麻銷售金額達1.4億，創下該州過去三年半來的第二銷售佳績。(Cresco Labs臉書)

雖然伊利諾州娛樂大麻售價高居全美之冠，但該州7月份的銷售金額逾1.4億元，創下今年新高，此金額名列伊州娛樂大麻合法化三年半至今營收第二高的月份，而當地的消費者是創造這項高營收的最大貢獻者。

根據伊州金融與專業監管廳(Illinois Department of Financial and Professional Regulation)的報告，該州從2020年1月1日娛樂大麻合法化開始到現在，於2022年12月份寫下1.44億元的最高銷售紀錄，剛結束的7月賣出1.4億元的大麻，僅比去年12月的業績少了400萬左右。

7月份的大麻銷售額中，伊州本地消費者貢獻了其中1億400萬元，外州顧客則購買了約3600萬元的大麻。

今年到7月為止，伊州已經賣出9.24億元的娛樂大麻，比去年同期增長4.3%，不過，增長曲線持平，沒有出現巨大成長；伊州2022年的娛樂大麻銷售超過15.5億元，比2021年增長了12.6%。

伊州數據顯示，今年7月份，該州州民的大麻銷量提高了12.7%，外州消費者的銷量則減少了14.4%。

根據大麻研究公司Headset的一份近期報告指出，外州顧客在伊州大麻市場的購買量縮水，可能是因為隔鄰的密蘇里州從今年2月份起，也開始允許銷售娛樂大麻。研究顯示，伊州緊鄰密蘇里州邊界城的大麻店，有許多顧客來自密州。

伊州從2020年開始銷售娛樂大麻後，總銷售量在全美僅次於加州與密西根州，而伊州的大麻售價之高也在全國名列前茅。

Headset調查指出，伊州今年前半年的大麻銷售金額9億5000萬元，該州平均每項大麻的售價比美國其他州要貴上89％。

數據顯示，伊州的大麻平均價格每克為33.82元，比麻州售價高出46%，麻州是全國購買娛樂大麻第二貴的州。

Headset報告指出，由於伊州大麻銷售的公司，由包攬了種植、製造與銷售的企業主導市場，加上品牌較少，僅約118家廠商，而密西根州就有800家廠商，競爭少也因此導致售價居高不下。

芝加哥大麻業者Cresco Labs表示，芝城甫結束的大型音樂節Lollapalooza，通常是每年大麻銷售最火爆的周末，預計今年伊州8月份的銷量可再創新高。

大麻合法化 伊州 麻州

上一則

德州最佳烤肉餐廳 亞裔店家上榜

延伸閱讀

這10款車 在伊州最常被偷

這10款車 在伊州最常被偷
駕駛信用差 保費漲 伊州擬嚴管車險定價

駕駛信用差 保費漲 伊州擬嚴管車險定價
最會抽的一座城市 紐約客年消耗62公噸大麻冠全球

最會抽的一座城市 紐約客年消耗62公噸大麻冠全球
大麻爆「啤酒花潛伏病毒」疫情 成品吸了不夠嗨

大麻爆「啤酒花潛伏病毒」疫情 成品吸了不夠嗨

熱門新聞

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

2023-08-08 09:58
費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

2023-08-08 03:09
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」