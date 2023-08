價格全美最貴 伊州娛樂大麻7月狂賣1.4億

伊州7月娛樂大麻銷售金額達1.4億,創下該州過去三年半來的第二銷售佳績。(Cresco Labs臉書)

雖然伊利諾州娛樂大麻售價高居全美之冠,但該州7月份的銷售金額逾1.4億元,創下今年新高,此金額名列伊州 娛樂大麻合法化 三年半至今營收第二高的月份,而當地的消費者是創造這項高營收的最大貢獻者。

根據伊州金融與專業監管廳(Illinois Department of Financial and Professional Regulation)的報告,該州從2020年1月1日娛樂大麻合法化開始到現在,於2022年12月份寫下1.44億元的最高銷售紀錄,剛結束的7月賣出1.4億元的大麻,僅比去年12月的業績少了400萬左右。

7月份的大麻銷售額中,伊州本地消費者貢獻了其中1億400萬元,外州顧客則購買了約3600萬元的大麻。

今年到7月為止,伊州已經賣出9.24億元的娛樂大麻,比去年同期增長4.3%,不過,增長曲線持平,沒有出現巨大成長;伊州2022年的娛樂大麻銷售超過15.5億元,比2021年增長了12.6%。

伊州數據顯示,今年7月份,該州州民的大麻銷量提高了12.7%,外州消費者的銷量則減少了14.4%。

根據大麻研究公司Headset的一份近期報告指出,外州顧客在伊州大麻市場的購買量縮水,可能是因為隔鄰的密蘇里州從今年2月份起,也開始允許銷售娛樂大麻。研究顯示,伊州緊鄰密蘇里州邊界城的大麻店,有許多顧客來自密州。

伊州從2020年開始銷售娛樂大麻後,總銷售量在全美僅次於加州與密西根州,而伊州的大麻售價之高也在全國名列前茅。

Headset調查指出,伊州今年前半年的大麻銷售金額9億5000萬元,該州平均每項大麻的售價比美國其他州要貴上89%。

數據顯示,伊州的大麻平均價格每克為33.82元,比麻州 售價高出46%,麻州是全國購買娛樂大麻第二貴的州。

Headset報告指出,由於伊州大麻銷售的公司,由包攬了種植、製造與銷售的企業主導市場,加上品牌較少,僅約118家廠商,而密西根州就有800家廠商,競爭少也因此導致售價居高不下。

芝加哥大麻業者Cresco Labs表示,芝城甫結束的大型音樂節Lollapalooza,通常是每年大麻銷售最火爆的周末,預計今年伊州8月份的銷量可再創新高。