這10款車 在伊州最常被偷

現代車廠的四門轎車Elantra，為伊州偷車賊最青睞的車款。(現代汽車官網截圖)

芝加哥 車輛偷盜案件在全美名列前茅，究竟哪些車款最容易成為竊賊目標？根據全國保險 犯罪局(National Insurance Crime Bureau)的一項新的統計，伊利諾州在去年最常被偷的前十名車款中，韓系汽車占了五成，其中現代(Hyundai) Elantra高居冠軍。

總部位於芝城西北郊的全國保險犯罪局(National Insurance Crime Bureau，NICB)總裁格勞(David J. Glawe)表示，全美去年被竊車輛超過100萬輛，車輛遭竊平均比率7％，幾乎等於每32秒就有一部車子被偷。他也提到，疫情期間，受到供應鏈與二手車、零件等價格上升影響，汽車竊盜一直在增加。

芝加哥去年汽車被盜的案件增加了55%，儘管全美各地也都有相同趨勢，但芝城汽車盜竊的增長速度之快，不僅遠遠領先全美平均的7％，更超過所有城市高居第一。

該組織的年度研究顯示，雖然加州、德州的車輛被盜數量為全美最多的州，但伊利諾州在盜竊數量方面的增幅達35％，領先其他同是人口較多的州。格勞說，進一步細分來看，芝加哥市與周邊郊區基本上是導致伊州汽車盜竊數目飆升的主要地區。

數據指出，芝市2022年共有多達2萬1516件汽車竊盜案件，比2021年的1萬3856宗，多出7660件，增幅超過五成達55％。從國家保險犯罪局的信息顯示，被盜車輛包括無人看管的車子、開車被劫車的車子等。

NICB列出了去年伊州被偷最多的車款，依序為：現代Elantra、現代Sonata、起亞Optima、起亞Sportage、吉普(Jeep) Grand Cherokee、起亞Forte、道奇(Dodge)Charger、豐田Camry、雪佛蘭(Chevrolet) Malibu。

該報告也分析了全國哪些汽車最常被盜，其中Chevrolet以及福特的小貨車高居冠亞軍，而根據汽車與駕駛(Car and Driver)雜誌，這兩款小貨車也是去年最暢銷的車型。

其他三到十名最易被偷的車款，依序為：本田 (Honda)Civic、本田Accord、現代Sonata、現代Elantra、起亞(Kia)Optima、豐田(Toyota)Camry、GMC小貨車、本田CR-V。