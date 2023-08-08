芝單日新冠確診增3成 住院激增43%

芝加哥地區的新冠確診數與住院數均上升，醫生呼籲未接種疫苗者盡快施打，此外，高危群體應考慮戴口罩。(本報檔案照片)

最近幾周以來，越來越多的芝加哥 居民意外感染COVID-19，而且不論病例與住院人數均逐漸上升，全國目前也呈現相同趨勢。伊利諾州衛生官員提醒，新冠病毒並沒有消失，即使它不再是人們最關心的問題。流行病學家則預測，隨著學校即將陸續開學，加上天氣慢慢變冷，未來確診人數將繼續增加。

伊州衛生廳表示，根據7月28日的最新數據，芝加哥市單日新增確診達67例，比前一周增加27％。此外，截至7月22日，芝加哥雖然平均單日只有4.3名新冠肺炎住院患者，但這比前一周激增43％。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，到7月22日的前一周，庫克郡的新冠住院治療人數，比前一周增加了13.6%，新患者達到100名。全美同時間因為感染COVID-19而住院的人數，增加了12.1%。

不過，芝加哥衛生局疾病控制副專員帕西莉(Massimo Pacilli)說，芝加哥的新冠依舊控制得很好，公眾沒有必要恐慌，因為總體病例數與住院率仍低。

醫生們推斷最新的病例激增，不太可能會變成大規模的感染，部分原因是由於疫苗 接種普遍，且很多人都感染過新冠，因此身體都有對抗COVID-19的抗體，帕西莉說，這波主要流行菌株不是新的、更具威脅性的菌株，也減低了傳染，「我們預計不會像omicron當時出現時引發的大傳染」。

杜立健康與照顧中心(Duly Health and Care)傳染病部門主任陶爾米納(Mia Taormina)說，病例略有上升不足為奇，她表示，近幾周增加的新冠住院患者，通常是老年人或免疫功能低下者，「我們的狀況仍然很好」，她也提到，隨著孩子們在未來幾周陸續返回學校，天氣變冷，估計確診人數可能將繼續增加，但不會再像前幾年一樣襲捲醫院。

截至7月22日的一周，美國新增新冠住院人數為8000例，而去年此時這個數字超過了四萬。

芝加哥羅許醫院(Rush Hospital)的流行病學家塞格雷提(John Segreti)說，該醫院最近沒有大幅增加的新冠病例，但一般住院治療的高峰會比確診病例增加時間延後，而現在數據收集不如以往完整，所以從公開數據也很難判斷新冠的最新情況，他說，許多人都自行在家檢測 ，或根本不檢測，病例總數也因此低估。

塞格雷提呼籲，如果還沒有施打新冠疫苗者，就應接種疫苗，他也建議高危感染族群最好考慮在公共場所戴上口罩，一旦確診，盡快與醫師聯繫是否適合服用Paxlovid。