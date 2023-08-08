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芝麥金利公園屋主 遭觸媒轉化器竊賊槍擊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
全美偷竊汽車觸媒轉化器的案件越來越多。(本報檔案照片)
全美偷竊汽車觸媒轉化器的案件越來越多。(本報檔案照片)

芝加哥警方表示，一名住在華人聚居麥金利公園區(Mckinley Park)的35歲男性，7日清晨4時39分左右聽到有人從車上拆卸汽車觸媒轉化器(catalytic converters)聲音，因此走近車子查看時，竟遭竊賊開槍射中，經送醫傷勢危急。

警方稱，這名受害者住在西34街1700號附近，案發前他因為聽到有人試圖從他的車上拆下轉化器，因此前往查看，沒想到他靠近車子時，腹部被嫌犯開槍射中，他隨後被送往庫克郡斯圖羅傑醫院Stroger Hospital，傷勢至今仍然危急。

警方表示，尚不清楚是否有多名嫌犯參與作案，截至目前仍未有人因此遭到拘留。

汽車觸媒轉化器竊盜案不僅在伊州盛行，全美各州也都同樣面臨威脅，根據全國保險犯罪局(National Insurance Crime Bureau)統計，去年全美的轉化器竊盜案高達6萬4000件，案件最多的前五個州，依照排名順序為加州(2萬4102件)、德州(8027件)、賓州(2757件)、伊利諾州(2021件)、華盛頓州(1943件)。

這個觸媒轉化器含有比黃金更有價值的鉑、銠、鈀等稀有金屬，通常金屬回收商願意支付50元到250元購入一個轉化器，假使是從油電混合車(hybrid vehicle)拆下的轉化器，價格更可高達800元。根據車輛類型的不同，更換一個被盜的觸媒轉化器，車主往往要花費1000到3500元。

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