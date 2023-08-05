芝加哥謝德水族館5億翻修啟動 8年後完工

芝加哥謝德水族館耗資五億的翻修工程，將增建一座長40呎的「加勒比隧道」，讓遊客可以觀看各種海底動物。（謝德水族館提供）

芝加哥 謝德水族館(Shedd Aquarium)日前公布了該館為期八年、耗資五億的轉型重大計畫，從今年夏天啟動的這項翻修工程，包括在全館安裝雙語標誌，推出全新的沉浸式展覽，同時也會更新現有的動物棲息場所，希望在2030年之前，讓這座擁有三萬隻動物、1000多物種的水族館，以全新面貌問世。

水族館總裁卡夫林(Bridget Coughlin)說，在接下來的四年，水族館將把人與自然世界做出新的連結，並成為社區保護動物與自然資源的催化劑。

今年7月，水族館開設了一個新的浮游生物雙語展覽區，此外，今年稍早開工的合併實驗室與動物醫院的部分，預計可在9月完工。水族館計畫在2030年之前，完成所有翻新工程，以趕上該館百年紀念活動，工程期間，水族館仍將對外開放。

芝加哥謝德水族館耗資五億的翻修工程，包括改建入口。（謝德水族館提供）

翻修工程將以滾動方式陸續進行並開放，包括改造水族館的入口，更新展品並創造新的展區；此外，遊客體驗水族館的方式也會重新設計，目前以地理位置畫分展區的做法，未來將改成以動物特性、多樣化環境來作為展覽重點。

未來四年的工程計畫如下：

●2024年夏天到2026年夏天：推出全新的沉浸式體驗「變化的海洋」(Changing Oceans)，讓遊客可以跟著海洋從頂部到深處，了解動物與環境如何受氣候變化影響。創建新展區「加勒比隧道」(Caribbean Tunnel))，使訪客可以在這個40呎長的走廊看到綠色海龜等動物。此外，湖畔的學習工作室也將從地下室搬到一樓，並擴大每年容納人數到23萬人次。

●2026年夏天到2026年冬天：推出「奇幻之河」(River Wonders)與「活湖」(Living Lakes)兩個展區，前者可讓訪客可以了解伊州 河水溪流的生物與行為，後者則可了解五大湖如何提供支持數千種物種的生態系統。