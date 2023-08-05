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刺青穿旗袍… 芝富地博物館科學家展 聚焦鄒晶梅

特派員黃惠玲／芝加哥報導
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

芝加哥富地博物館(Field Museum)4日開始推出「科學的變化面貌」(the Changing Face of Science)第二期展覽，這次的展出聚焦在被譽為恐龍館長的「龐克搖滾生物學家」(punk rock paleontologist)鄒晶梅(Jingmai O'Connor)，華裔鄒晶梅曾在中國北京工作長達10年，現為富地博物館爬行動物化石的副館長。

富地博物館表示，許多人都對科學家有「看不起旁人、無所不知的書呆子、穿著大白褂、不知道怎麼找樂子」的傳統看法，這項展覽著重介紹在該博物館工作的女性、有色人種科學家的故事，來改變一般人對於科學家的刻板看法。

這次獲選為展出主角的鄒晶梅，造型與傳統科學家印象大相逕庭，她身上打了12個洞，左臂更刺滿刺青，還不時穿著旗袍亮相。她說，希望在男性主導的科學領域，指導與提升更多年輕女性。

曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角...
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(歐康納臉書)

博物館展覽項目經理博根(Lauren Boegen)說，該展覽從去年夏天首次推出，旨在改變人們對科學家是誰？以及他們究竟在做什麼工作，藉此激發年輕人對科學事業的興趣。

去年的展示重點介紹了已故的富地博物館生物學家斯特羅奇爾(Lynika Strozier)的生平，她研究早期植物的DNA，她2020年因感染新冠病毒出現併發症去世。

新一期的「科學的變化面貌」主角鄒晶梅說，她沒有見過斯特羅奇爾，但斯特羅奇爾在該領域的成就是女性與有色人種的驕傲。

曾在中國工作10年的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物...
曾在中國工作10年的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

在到富地博物館工作前，鄒晶梅在中國北京的古脊椎動物與古人類研究所工作了10年，主要研究古代鳥類。她在加州長大，因為母親在南加大工讀地質學博士，因此讓當時年僅10歲的鄒晶梅愛上科學。鄒晶梅後來成為母親的學妹，取得南加大地質學博士學位。

她所以被稱為「龐克搖滾生物學家」，是因為她曾以洛杉磯龐克樂團Bad Religion的主唱格拉夫(Greg Graffin)的名字，命名她在中國發現的一塊古鳥化石。

博物館 南加大 北京

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