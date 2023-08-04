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芝加哥19歲以下青少年 喪生槍口比率增

特派員黃惠玲／芝加哥報導

一名16歲的女孩2日晚間在芝加哥英格伍德區(Englewood)遭到槍殺，她是芝城越來越多喪生槍口的孩子之一，統計指出，2020年全美創下死於槍擊的孩子比車禍致死同齡人數更多的歷史紀錄，而包括芝加哥市的伊利諾州，情況比全國絕大多數地區嚴重。

7月31日晚間，一名16歲的男孩在芝城南奧斯汀社區的人行道上，被一輛疾駛而過的汽車開槍，男孩右腿中彈情況危急；不到一小時候，一群年輕人聚集在英格伍德社區72街夾史都華特大道(Stewart Ave.)，警方表示，多名不明身分的罪犯開始向人群開槍，16歲的孩童賈拉Jayla Vrana背部中彈死亡，還有一名15歲女孩左臂中槍受傷。

長期以來，伊州孩童一直受到社區槍枝暴力的威脅，而今年這個數字有上升趨勢。數據指出，今年至今，芝加哥至少有57名19歲及以下的青少年被槍殺，去年同期人數為53名。芝加哥最多孩子喪生槍口的年度為2017年。

專門研究衛生政策相關問題及民意調查的KFF組織代表亞明(Krutika Amin)說，伊州孩童遭槍殺的人數高於全美平均，亞明說，該機構剛發布一份研究顯示，從2013年至2021年間，全美兒童被槍殺率增長了一倍。

雖然伊州的這項比率，仍比排名冠軍的路易斯安納州低，但伊州比起其他人口眾多的州，排名仍然居高不下，與紐約相比，就高出了四倍。

亞明提到，一般來說，槍枝管控法較嚴格的州，死亡人數往往更少，但伊州儘管有非常嚴格的槍枝法，死於槍口人數卻比鄰州高。

伊州 芝加哥 芝城

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