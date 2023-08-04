我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

青少年聚眾鬧事搶商店 芝市長拒絕指責

特派員黃惠玲／芝加哥報導
上周日芝城又出現數百名青少年聚集，並進入商店破壞、強取商品。（臉書影片截圖）
上周日芝城又出現數百名青少年聚集，並進入商店破壞、強取商品。（臉書影片截圖）

針對該市前幾天(7月30日)又出現「青少年占領」(Teen Takeover)事件，不僅聚眾滋事，還對商家進行攻擊、掠奪，芝加哥市市長強森表示，警方的努力已阻止了一些青少年占領案件，但他拒絕指責這些年輕人的犯罪行為，他說，「把孩子比做年輕黑手黨Al Capones是不合適的。」

最新這宗「青少年占領」，數百名青少年聚集在南環區(South Loop)堵住交通，位於聚集地點附近的7-11便利商店，因此受到嚴重破壞，警方多次試圖喊話與阻止無效後，逮捕了其中40位12到20歲的嫌犯，並以行為不檢罪提控。根據指出，警方現場沒收的槍械，包括帶瞄準儀、消音器的手槍，以及子彈上膛的衝鋒槍。

從5月15日上任市長至今，幾乎沒有公開評論過青少年犯罪行為的強森，2日對包括「青少年占領」議題發表了看法，他說，「當我們用語言來描述某些行為時，必須非常小心」，他表示，「芝加哥是有歷史的城市，我覺得把孩子比做年輕黑手黨Al Capones是不合適的」。

他也談到了社區對於到芝加哥尋求庇護移民的擔憂問題，強森說，「我的立場沒有改變，解決移民暫居警局一直是我優先想處理的項目」，他將全力為這些家庭尋找更合適的住所，為這些家庭提供全方位的服務。

強森說，他也會向聯邦與州府爭取得更多經費，以支持上述移民服務。

至於芝加哥大型活動的經濟效益，強森表示，他需要更多時間來全面評估芝加哥納斯卡街頭賽的效益，但3日登場的Lollapalooza音樂節，毫無疑問為芝城帶來巨大周邊收益。

強森缺席1日晚間的「全國打擊犯罪之夜」(National Night Out)，引起不少批評，芝加哥警察兄弟會(Chicago FOP)表示，市長此舉這就像打了警察一記耳光，特別是其中一處地點還舉行了紀念遭劫殺警察Areanah Preston活動。

強森2日回應上述指控稱，用一場活動來判定他是否與人們建立聯繫，是「非常短視的看法」。對於何時會公布最新的警察局人選？強森說，他還沒有對最終入圍的三人進行面試，他會保證遴選過程透明化，並預計很快會與三人展開對話。

芝加哥 移民 芝城

上一則

德州前檢察長涉貪瀆 休士頓過堂 法庭文件曝光外遇對象

下一則

喬州卡布郡國際節 文化展演開放報名

延伸閱讀

數百青少年聚眾鬧事 行搶便利商店 芝市長拒絕指責

數百青少年聚眾鬧事 行搶便利商店 芝市長拒絕指責
芝警局長決選 3資深警官入圍

芝警局長決選 3資深警官入圍
強森選後首度抵華埠 號召加入草根運動

強森選後首度抵華埠 號召加入草根運動
芝城擬漲小費員工時薪 增帶薪假至15天

芝城擬漲小費員工時薪 增帶薪假至15天

熱門新聞

伊州華生樊珂霖在本屆國際奧林匹克物理賽400名參賽者中，拿到美國代表隊的最佳總成績第五名。(IPho提供)

伊州華生樊珂霖 疫情自學物理奪國際奧賽金牌

2023-07-31 11:50
提領401(k)救急？專家建議最好不要。（本報資料照片）

因應不景氣 專家建議別急著預支401(k)

2023-07-29 12:38
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
西北大學一項研究指出，氣候變化導致芝加哥地下溫度升高，高樓建物正因此逐漸下沉。(特派員黃惠玲／攝影)

高溫無聲危機 地下氣候變化正在導致芝市下沉

2023-07-28 10:18
上周日芝城又出現數百名青少年聚集，並進入商店破壞、強取商品。(臉書影片截圖)

數百青少年聚眾鬧事 行搶便利商店 芝市長拒絕指責

2023-08-03 12:10
旅行期間遺失行李常讓人頭疼，但隨著AirTag和社交平台的發展，民眾找回行李的機率也大大提升。（記者張筠╱攝影）

AirTag、推特相助 維州男找回遺失行李

2023-07-29 10:10

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命