青少年聚眾鬧事搶商店 芝市長拒絕指責

上周日芝城又出現數百名青少年聚集，並進入商店破壞、強取商品。（臉書影片截圖）

針對該市前幾天(7月30日)又出現「青少年占領」(Teen Takeover)事件，不僅聚眾滋事，還對商家進行攻擊、掠奪，芝加哥 市市長強森表示，警方的努力已阻止了一些青少年占領案件，但他拒絕指責這些年輕人的犯罪行為，他說，「把孩子比做年輕黑手黨Al Capones是不合適的。」

最新這宗「青少年占領」，數百名青少年聚集在南環區(South Loop)堵住交通，位於聚集地點附近的7-11便利商店，因此受到嚴重破壞，警方多次試圖喊話與阻止無效後，逮捕了其中40位12到20歲的嫌犯，並以行為不檢罪提控。根據指出，警方現場沒收的槍械，包括帶瞄準儀、消音器的手槍，以及子彈上膛的衝鋒槍。

從5月15日上任市長至今，幾乎沒有公開評論過青少年犯罪行為的強森，2日對包括「青少年占領」議題發表了看法，他說，「當我們用語言來描述某些行為時，必須非常小心」，他表示，「芝加哥是有歷史的城市，我覺得把孩子比做年輕黑手黨Al Capones是不合適的」。

他也談到了社區對於到芝加哥尋求庇護移民 的擔憂問題，強森說，「我的立場沒有改變，解決移民暫居警局一直是我優先想處理的項目」，他將全力為這些家庭尋找更合適的住所，為這些家庭提供全方位的服務。

強森說，他也會向聯邦與州府爭取得更多經費，以支持上述移民服務。

至於芝加哥大型活動的經濟效益，強森表示，他需要更多時間來全面評估芝加哥納斯卡街頭賽的效益，但3日登場的Lollapalooza音樂節，毫無疑問為芝城 帶來巨大周邊收益。

強森缺席1日晚間的「全國打擊犯罪之夜」(National Night Out)，引起不少批評，芝加哥警察兄弟會(Chicago FOP)表示，市長此舉這就像打了警察一記耳光，特別是其中一處地點還舉行了紀念遭劫殺警察Areanah Preston活動。

強森2日回應上述指控稱，用一場活動來判定他是否與人們建立聯繫，是「非常短視的看法」。對於何時會公布最新的警察局人選？強森說，他還沒有對最終入圍的三人進行面試，他會保證遴選過程透明化，並預計很快會與三人展開對話。