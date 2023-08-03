芝城活動看板╱藝術展、為慰安婦靜坐活動登場

胡塗藝術展 8/5Woodridge圖書館 招待會

●芝城 西南郊Woodridge圖書館(3 Plaza Dr. Woodridge, IL 60517)即日起到8月31日止，展出胡塗藝術協會兩名老師和三名學生的作品，成立於2003年的胡塗藝術協會，由醫師吳永吉，攝影師蔡烈輝和其他三名陶藝家、神經科醫生、物理學家共同組建。協會在2008年於芝加哥華僑文教服務中心推出藝術班，由吳永吉、蔡烈輝擔任指導老師，過去20年，有超過50名學生參加了每周一次的畫會活動。

疫情 期該班以網絡形式上課，包括梁爽、蕭美芬、姚秉常、陳英憶等四人，雖然分別住在不同州，蔡烈輝也遠在西雅圖，但大家透過網課堅持上課至今。這場藝術展免費開放參觀，向公眾開放，5日上午11時到下午2時，將在圖書館大廳舉辦招待會。

為慰安婦討公道 8/9芝市中心舉行

●亞洲各地數十萬婦女在二戰前和二戰期間，被迫成為日本軍隊的性奴隸，至今仍有不少慰安婦倖存者為正義持續抗爭，並積極反對性暴力，為響應慰安婦正義全球行動日，由非盈利機構KAN-WIN主辦的「為慰安婦靜坐討公道」活動，將在9日中午12時，於市中心Wrigley Building(400 N Michigan Ave, Chicago)前舉行，更多信息，可上官網查詢：www.kanwin.org。