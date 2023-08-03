8/21開學 芝公校司機荒 缺5成校車駕駛

學生人數高達30萬的芝加哥公校系統表示，由於司機不足，新學年將有許多學生無校車可搭。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥公立學校系統(CPS)1日向所有學生家長送出通知，指學區 所需校車司機人數仍缺五成，雖仍在努力解決人力短缺問題，但家長在21日開學第一天，應有準備將有部分學生無校車可搭。配合公校 開學日，芝加哥運輸局(CTA)宣布，21日開學當天，所有公校學生搭乘捷運 、公車都可享受免費優惠。

CPS學生交通服務執行主任瓊斯(Kimberly Jones)發出的公開信表示，為因應司機不足，CPS決定重新實施去年因校車不夠而獲批准採用的措施，優先為殘障學生、無家可歸學生提供校車服務，根據估計，這個群體約有7000名學生。

就讀磁石(magnet)或菁英(selective)項目的一般學生，開學首日將不提供校車接送。CPS將對符合條件的學生、學生監護人，每個月提供35元的免費捷運公車卡Vetra，這項補助的申請截止日為8月11日。申請表格請見：https://reurl.cc/dDjm7q。

瓊斯說，有資格享受優先校車服務的學生，也可以放棄搭乘，改選擇接受公校每個月500元的交通津貼，CPS數據顯示，已經有3000個家庭選擇拿500元津貼，公校系統表示，如果目前仍未來得及申請校車的殘障生與無家可歸生，仍然可獲得補貼。

他表示，即日起到開學前，符合搭乘校車資格的學生均可提出申請，學區將會妥善安排開學後兩周的校車服務。如有任何有關校車交通疑問，可直接電郵： [email protected]。

CPS在2021年的新學年開始前幾天，向數百名家長通知他們的孩子不會有校車接送，由於當時已經快要開學，瞬間引起家長強烈反彈。

儘管今年CPS提早三周送出公開信，但仍有不少家長對於公校過去一年竟然沒有積極解決校車司機問題感到不滿，孩子就讀華埠旁國家教師學院小學的華裔媽媽Brenda說，雖然公校會發35元的捷運公車卡給孩子，但這還是很難解決上班族父母的問題，「我的孩子才小學二年級，下了公車後還要獨自走一段約10分鐘的路才能到家，如果你是爸媽，會放心嗎？這種做法完全不切實際。」

她也提到，家長當然願意去學校接孩子放學，問題在於有多少工薪族可以在下午2時30分的下課時間，趕到學校接孩子？Brenda說，她現在正在找其他家長組成接送隊，希望大家輪流到學校接送孩子，希望能夠藉此解決這個頭痛問題。