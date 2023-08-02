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芝又見青少年打砸搶 40嫌遭逮 警局長籲「拯救青少年」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
羅斯福路與運河街口的7-11商店，遭大批青少年闖入破壞並拿取商品。( YouTube截圖)
羅斯福路與運河街口的7-11商店，遭大批青少年闖入破壞並拿取商品。( YouTube截圖)

芝加哥又出現大批青少年群聚群鬧事案件(Teen Takeover)，芝加哥警局1日表示，數百名以青少年為主的群眾，7月30日晚間聚集在南環區(South Loop)，其中40名12到20歲的嫌犯被逮捕，並以行為不檢罪提控。警局臨時局長沃勒(Fred Waller)則呼籲全市攜手「拯救青少年」。

警方表示，上周日晚間8時左右，羅斯福路100號附近聚集了數百位群眾，這群人很快變得秩序混亂，無視警察的口頭命令。目擊者傑克森(Alvin Jackson)說，一開始看起來似乎只是一群平靜的聚會，但隨著一小群青少年開始堵住交通，並試圖闖入商店，整個氣氛開始緊張。

羅斯福路與運河街口的7-11商店，遭大批青少年闖入破壞並拿取商品。( YouTu...
羅斯福路與運河街口的7-11商店，遭大批青少年闖入破壞並拿取商品。( YouTube截圖)

「原本只有幾個孩子，但後來越來越多，幾乎不斷湧入」，傑克森說，接著有人開始扔瓶子、跳到路旁車上，還有人開始打架，有人闖入商店，他還提到，根據觀察，除了幾個製造麻煩的人外，大多數出現的年輕人似乎只是尋找閒逛的地方。

這起事件無人傷亡，但附近一家7-11便利商店遭受了嚴重破壞，一段影片顯示，一群人從該商店內拿著商品跑出來，有些人還把東西扔到空中，有些人則四處奔跑。

另一段從羅斯福路與運河街(Canal St.)街頭攝影機拍到的影片顯示，當警察命令人群離開該地區時，人群向多個方向逃散，芝警隨即要求附近商家關閉店鋪。

沃勒被問及這起案件時說，「人群失去控制，我們別無選擇，只能予以逮捕」，警方在最近曾多次成功驅散類似聚會，警局也再度呼籲家長留意家中青少年動向，並提醒目前芝城仍在實施宵禁法，未成年人入夜後必須由成人陪同才能出門。

沃勒說，一直以來警方對於宵禁措施採取比較寬容的態度，只要孩子們依要求離開就可以，但周日的情況明顯越界。

他表示，逮捕了40名青少年為主的嫌疑人，是希望向這些孩子的家人傳遞信息，「我們知道每個人的家庭生活都不盡人意，但我們試著以某種方式來對待這些青少年，嘗試為他們提供去做其他事情的途徑」，他也邀請全市合作，攜手拯救青少年，讓他們能夠遠離街頭聚眾。

警方稱，40名被捕疑犯，目前都關在拘留所。

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