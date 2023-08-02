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Lollapalooza8/3登場 芝加哥多條街道關閉

特派員黃惠玲／芝加哥報導
Lollapalooza大型音樂會3日在芝加哥葛蘭特公園揭開序幕，即日起多條街道將暫時關閉。(特派員黃惠玲／攝影)
Lollapalooza大型音樂會3日在芝加哥葛蘭特公園揭開序幕，即日起多條街道將暫時關閉。(特派員黃惠玲／攝影)

迎接疫情後的觀光人潮，芝加哥今年夏日大型活動一波接一波，每年吸引大批樂迷參加的Lollapalooza音樂會，8月3日到6日在芝市葛蘭特公園(Grant Park)舉行，為因應湧入人潮，即日起公園附近道路展開交通管制。

各街道管制情形如下：

●哥倫布路(Columbus Drive)到湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive)間的Balbo Drive，將從即日起關閉到8月13日。而哥倫布路到密西根大道間的Balbo Drive，將從即日起關閉到8月7日。

●哥倫布路到湖濱大道間的傑克森路(Jackson Drive)，即日起封到12日；哥倫布路到密西根大道間的傑克森路，即日起關閉到7日。

●蒙洛路(Monroe)到羅斯福路(Roosevelt Rd.)即日起關閉到7日。13街到羅斯福路間的哥倫布路北向車道，也將關閉到7日。

●國會大道環區(Congress Parkway/Circle)，即日起關閉到7日。

●從密西根大道至湖濱大道間的蒙洛街，將從2日清晨6時30分，關閉到7日清晨7時。

由於這項大型活動，每年至少有10萬人共襄盛舉，芝市運輸局(CTA)呼籲計畫前往參加音樂會者，盡量搭乘公共運輸工具，詳細公車、捷運路線，可查詢官網：transitchicago.com。

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