伊州44監理站 9/1起改成預約制 減少排隊時間

疫情期間，大芝加哥地區的監理站大排長龍引起民院。(本報檔案照片)

伊利諾州州務卿詹雅斯詹雅斯(Alexi Giannoulias)宣布，從今年9月1日開始，要到該州44處監理站更新駕照 、申請真實身分證(Real ID)或參加駕照考試者，必須先行上網或打電話預約時間，不接受現場排隊。不過，車輛註冊等與車子相關的服務，仍將採取隨到隨辦的方式辦理。

44處監理站主要為伊州 人流量最高的據點，其中包括幾乎所有芝加哥市的監理站，還有郊區奧羅拉(Aurora)、狄爾菲爾德(Deerfield)、瑞柏(Naperville)、沃其根(Waukegan)等據點。

隨著新措施的執行，下月起監理站的辦公時間統一為每周一到周五上午8時到下午5時30分，其中16處則將提供周六上午8時到中午12十30分的額外服務時段。

詹雅斯說，希望藉此改變民眾以往對於政府機構作業的刻板印象，更期待民眾有新的體驗。計畫預約者，可上州務卿官網：ilsos.gov，或致電(844)817-4649。

詹雅斯表示，實施這項改革的成本，在州務卿辦公室的預算範圍內，「這是落實州務卿業務現代化目標的第一步」，他並鼓勵伊州民眾盡可能使用網路服務，包括更新駕照、訂購車牌貼紙，都可以直接到官網完成。

他說，州務卿辦公室今年拿到7500多萬元經費，主要作為升級網路服務之用，因此目前ilsos.gov網站已經進行了全面改革，詹雅斯介紹，改版後的網站，可以很清楚看到該辦公室的項目與服務，讓民眾能夠更快、更方便的找到他們所需要的信息。

州務卿辦公室在過去三年疫情 期間，服務受到嚴重衝擊，尤其每個監理站幾乎都大排長龍，由於要更新駕照大約都要排上1、2個小時，引起廣大民怨。今年初卸任的前州務卿懷特也因此展開了現代化作業的計畫，詹雅斯則是今年1月上任的新一屆州務卿，他接續懷特規畫，除升級網路等服務外，並大幅擴大監理站預約項目。