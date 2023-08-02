我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大米恐慌性搶購潮 南加華人區不受影響

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

伊州44監理站 9/1起改成預約制 減少排隊時間

特派員黃惠玲／芝加哥報導
疫情期間，大芝加哥地區的監理站大排長龍引起民院。(本報檔案照片)
疫情期間，大芝加哥地區的監理站大排長龍引起民院。(本報檔案照片)

伊利諾州州務卿詹雅斯詹雅斯(Alexi Giannoulias)宣布，從今年9月1日開始，要到該州44處監理站更新駕照、申請真實身分證(Real ID)或參加駕照考試者，必須先行上網或打電話預約時間，不接受現場排隊。不過，車輛註冊等與車子相關的服務，仍將採取隨到隨辦的方式辦理。

44處監理站主要為伊州人流量最高的據點，其中包括幾乎所有芝加哥市的監理站，還有郊區奧羅拉(Aurora)、狄爾菲爾德(Deerfield)、瑞柏(Naperville)、沃其根(Waukegan)等據點。

隨著新措施的執行，下月起監理站的辦公時間統一為每周一到周五上午8時到下午5時30分，其中16處則將提供周六上午8時到中午12十30分的額外服務時段。

詹雅斯說，希望藉此改變民眾以往對於政府機構作業的刻板印象，更期待民眾有新的體驗。計畫預約者，可上州務卿官網：ilsos.gov，或致電(844)817-4649。

詹雅斯表示，實施這項改革的成本，在州務卿辦公室的預算範圍內，「這是落實州務卿業務現代化目標的第一步」，他並鼓勵伊州民眾盡可能使用網路服務，包括更新駕照、訂購車牌貼紙，都可以直接到官網完成。

他說，州務卿辦公室今年拿到7500多萬元經費，主要作為升級網路服務之用，因此目前ilsos.gov網站已經進行了全面改革，詹雅斯介紹，改版後的網站，可以很清楚看到該辦公室的項目與服務，讓民眾能夠更快、更方便的找到他們所需要的信息。

州務卿辦公室在過去三年疫情期間，服務受到嚴重衝擊，尤其每個監理站幾乎都大排長龍，由於要更新駕照大約都要排上1、2個小時，引起廣大民怨。今年初卸任的前州務卿懷特也因此展開了現代化作業的計畫，詹雅斯則是今年1月上任的新一屆州務卿，他接續懷特規畫，除升級網路等服務外，並大幅擴大監理站預約項目。

駕照 伊州 疫情

上一則

全美最佳醫院 約翰霍普金斯排第7

下一則

從德州到加州 特斯拉全美首創卡車充電網

延伸閱讀

金山市長胞兄 獲減刑12年8個月

金山市長胞兄 獲減刑12年8個月
紐約地鐵逃票者 近半為通緝犯 甚至攜帶刀槍武器

紐約地鐵逃票者 近半為通緝犯 甚至攜帶刀槍武器
槍殺洛縣警員未遂 兇手判刑132年

槍殺洛縣警員未遂 兇手判刑132年
流產嬰屍？飯店房間有疑似「血水」塑膠袋 佛州女嚇壞

流產嬰屍？飯店房間有疑似「血水」塑膠袋 佛州女嚇壞

熱門新聞

針對未訂購新冠檢測劑卻收到整盒測試劑的情形，北伊州優良商業局發出警告。(pixabay)

新型詐騙 未訂購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

2023-07-26 10:16
伊州華生樊珂霖在本屆國際奧林匹克物理賽400名參賽者中，拿到美國代表隊的最佳總成績第五名。(IPho提供)

伊州華生樊珂霖 疫情自學物理奪國際奧賽金牌

2023-07-31 11:50
提領401(k)救急？專家建議最好不要。（本報資料照片）

因應不景氣 專家建議別急著預支401(k)

2023-07-29 12:38
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
西北大學一項研究指出，氣候變化導致芝加哥地下溫度升高，高樓建物正因此逐漸下沉。(特派員黃惠玲／攝影)

高溫無聲危機 地下氣候變化正在導致芝市下沉

2023-07-28 10:18
「錘頭蟲」源自亞洲，但近期現蹤大華府，學者提醒民眾該蟲有毒勿碰。(取自iNaturalist)

亞洲錘頭蟲入侵大華府 學者：有毒勿碰

2023-07-26 02:11

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量