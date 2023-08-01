芝華埠夏令會人氣旺 李雙振獲貢獻獎

數十年來投入華埠夏令會活動的華埠特別活動委員會創辦人李雙振(前右一)，29日獲頒貢獻獎。(特派員黃惠玲／攝影)

由芝城華埠 基金會主辦、華埠特別活動委員會主辦的第44屆麥當勞南華埠夏令會，在7月29日、30日迎來川流不息人潮，華埠停車場也一位難求，也帶動了整個商圈消費盛況。首日開幕式中，並向華埠特別活動委員會創辦人李雙振頒獎，感謝他數十年來協助舉辦該項活動的無私奉獻，之前身體不適的李雙振特別到場領獎，氣氛感人。

29日的幕儀式嘉賓雲集，包括庫克郡委員戴利(John Daley)、中國駐芝加哥總領館副總領事邊志春、芝城華商會會長李建明、2021年華埠親善小姐廖穎姸、美中餐飲協會會長鄭時坦、、駐芝加哥台北經濟文化辦事處組長舒俞敬，還有11區區長李惠華辦公室代表、伊州 審計官曼多匝代表，伊州州務卿亞裔咨詢顧問委員會主席馬森柱、Ameristar代表，以及連續16年冠名贊助的麥當勞代表等，都出席了盛會。

邊志春表示，夏令會展現華裔社區的傳統文化、藝術、美食，更彰顯了華埠繁榮，該活動也是推動中美兩國人民友好的橋梁；李建明、舒俞敬、戴利、鄭時坦、馬森柱等人紛紛致詞預祝活動成功，廖穎妍也不忘邀請大家踴躍報名新一屆華埠親善小姐競選。

李雙振是舉辦了44年華埠夏令會的重要推手之一，過去數十年來，他積極參與夏令會以及華埠社區許多活動，尤其在他的助力下，使一開始規模很小的夏令會，發展到現在成為有多達70多個攤位的年度盛大活動，李雙振及所有義工的辛勞與付出成就了夏令會，更推動了華社興旺與持續發展。前陣子身體不適的李雙振，當天特別到現場領獎，主辦單位並精心準備了大家簽名的大幅海報致贈。