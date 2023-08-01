伊州新學年 多項校園新規陸續上路

伊州各級學校即將在8月份開學，多項校園新規也陸續實施。(CPS臉書)

8月來臨，伊利諾州學校暑假進入最後階段，新學年開始該州也有多項校園新規即將上路，包括「禁止禁書」、「學生遭霸凌 需24小時內通知父母」、「強化兒童心理健康」、「增加課業輔導」等，教育部門官員呼籲家長關注這些新的法律。

●禁止「禁書」：此法明年1月1日起生效，州府不得向未遵守美國圖書館 協會(American Library Association)「圖書館權利法案」(Library Bill of Rights)的伊州 公共圖書館與學校撥款，伊州也是全美第一個禁止「禁書」的州。新法規定，閱讀材料不應該因為「黨派或個人反對」，而遭移除或限制。

去年芝城西郊Downers Grove圖書館下架「性別酷兒」(Gender Queer)即引起公眾關注，後經抗議，這本書已經重回書架。新法將禁止學校圖書館與公共圖書館禁止「禁書」。

●明確霸凌通知時限：今年6月起，該州新法要求學校在管理員得知涉嫌霸凌事件後的24小時內，必須通知所有涉案學生的家長或監護人，以往僅要求「立即」告知家長，而沒有清楚說明時限的模糊說法不再適用。新法並擴大了對於霸凌的定義，包括基於外貌、社會經濟或成績、懷孕、無家可歸等因素的騷擾，都將列入霸凌言行的範圍。

●加強殘障服務：從明年起，所有學生、家長與監護人將每年獲得註冊PUNS(Prioritization of Urgency of Need)數據庫的信息與資源，該系統主要提供家有殘障生的家庭登記各項服務，包括社區生活安排、家庭支持、輔助設備等。進一步信息可撥打電話(888)376-8446。

●強化心理健康：為了改善兒童在新冠疫情期間的心理影響，7月起生效的新法規定，要將伊州Safe2Help的熱線電話、網站等信息，加註在學生身分證上，該全天候提供諮詢的免費服務，主要服務目標為學生，因此新規定讓所有學生可以更便利獲得援助信息。

●增加課業輔導：隨著學生陸續從疫情造成的學習干擾中恢復，伊州許多學區都優先考慮增加課業輔導，以讓學生保持學習正軌，伊州約30個地區均加入了州府資助的輔導計畫，提供學生一對一或小組輔導，此外，包括芝加哥等一些地區，更加強了家教隊伍，有需要課業輔導的學生與家庭，可與向所就讀學校詢問更多信息。