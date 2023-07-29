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持刀、行竊 德州轉送芝3移民 犯案遭逮

特派員黃惠玲／芝加哥報導
費爾南德斯(由左至右)、桑提亞哥、馬逵茲，分別因為偷竊、持刀威脅路人被芝警逮捕。(芝警局)
費爾南德斯(由左至右)、桑提亞哥、馬逵茲，分別因為偷竊、持刀威脅路人被芝警逮捕。(芝警局)

超過一萬名從德州轉送到芝加哥的尋求庇護移民，不僅使芝城花費大筆人力物力與經費安排居住、生活，部分移民的犯罪問題，也對芝城帶來新的隱憂，根據警察紀錄，至少有三名移民因持刀威脅路人、入店行竊等違法行為遭到逮捕。

被安排住在環區標準俱樂部移民收容所(Standard Club，320 S. Plymouth)的25歲移民費爾南德斯(Alejandro Jose Paipa Fernandez)，在上周日晚間被捕。一名芝加哥警察說，23日晚間6時30分左右，有民眾將他攔下來，舉報費爾南德斯涉嫌持刀向路人揮舞，警察說，嫌犯當時持著的刀械長約12吋。

費爾南德茲隨後被拘捕，並被控非法使用武器的輕罪，法官24日予以保釋候審。

另一起移民涉嫌犯案的事件，為31歲的馬逵茲(Gabriel Munoz Marquez)上周五在東芝加哥大道上的Nordstrom Rack百貨零售店，偷竊太陽眼鏡、錢包，他的偷竊行為被該商店保安人員發現，警察據報到場逮捕，警方表示，他所偷竊的商品總值達1783元。在他具結擔保後，法官同意將他釋放。

23歲的桑提亞哥(Jefferson Bozo Santiago)也是目前安置在標準俱樂部收容所的另一位涉案者，他本月因兩次入店行竊被捕，一次是在7月4日當天，他在位於州街梅西百貨旗艦店，偷竊了Prada香水、四件Puma襯衫，總值約260元，他當時交了保釋金後獲釋。

沒想到距離首次犯案12天後，他又重施故技，在北密西根大道上的高檔百貨公司Neiman Marcus上偷竊一副價值247元的太陽眼鏡被捕。法官在他第二次被捕開庭時，原本裁定3000保釋金，但後來改成「具結擔保」仍舊讓他出獄。

在上述三起移民犯罪之外，芝加哥還有其他至少四起移民犯罪遭逮補的案件；在此同時，部分暫時居住在收容所或警察局的移民，也傳出遭搶劫的案例。

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