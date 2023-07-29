伊州今年龍捲風近百次 躍居全美之冠

芝加哥歐海爾機場與周遭多個城鎮在7月12日均有龍捲風著陸，芝市中心雖躲過一劫，但當時烏雲密布、警報大作。(本報檔案照片)

根據統計，伊利諾州今年至今已經確認發生了97次龍捲風 ，次數多到擊敗了德州、奧克拉荷馬等傳統龍捲風頻發的州，躍居全美冠軍。

雖然伊州 部分地區經歷龍捲風與極端天氣並不罕見，但今年的天氣格外異常，惡劣天氣甚至從年初就開始了。

AccuWeather首席氣象學家兼天氣內容與預報業務資深副總裁波特 (Jonathan Porter)說，伊州有史以來，平均每年的龍捲風次數為54次，然而到今年7月底，伊州龍捲風次數已經幾乎達到歷史水平的兩倍。

波特說，過去伊州龍捲風發生最多次數的一年為2006年，當年有多達144次龍捲風。這麼多的龍捲風，正常嗎？波特說，今年龍捲風數量的確高於往年，但也不能說絕對出乎意料，因為一般4月到6月，伊州很常遇到具有高風險形成龍捲風的嚴重風暴。

他表示，今年1月、2月、3月，伊州就有龍捲風紀錄，而今年龍捲風季節的提早到來，導致伊州在7月份出現了大量龍捲風，隨著7月進入尾聲，他提醒伊州民眾仍應做好應對惡劣天氣的準備。

波特說，夏季晚些時候或秋天的前半段時期，往往會出現第二波的惡劣天氣風險，他預測，今年可能是伊州龍捲風寫下歷史新紀錄的一年。

至於造成風暴的原因，波特說，數量多的風暴是由多種因素造成，包括冬季頻繁發生的風暴軌道上的強風暴，這些風暴將墨西哥灣沿岸的暖濕氣流帶到伊州，導致該州在冬季1月份發生龍捲風。

另一個造成風暴的主因，是今年冬天墨西哥灣海水溫度比歷史平均高出華氏3到6度，因此風暴系統把比往年更多的暖氣與濕氣，向北輸送到伊州，進一步引發龍捲風。

此外，波特也相信氣候變化對伊州龍捲風增有一定的影響，他說，地球將大氣變暖產生的多餘熱量，儲存在海洋之中，導致海洋溫度升高，進而影響空氣系統，從而引發更多風暴，包括伊州冬季發生龍捲風，就是氣候變化的信號。

有人詢問是否美國的龍捲風徑正在移動？美國最常發生龍捲風的地區，通常位於大平原，包括德州、奧克拉荷馬州、內布拉斯加州、堪薩斯州的部分地區，伊州雖然一般都被排除在上述名單外，但可能很快就會被列入龍捲風徑區，波特說，此趨勢與過去幾十年來所觀察的情況雷同。

波特說，伊州在今年剩下來的夏季與即將來臨的秋季，都可能會遇到嚴重暴風雨及龍捲風，甚至到11月都有可能會出現惡劣天氣。