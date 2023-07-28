芝加哥台美商會 吳威陵接棒會長：促進商機及交流

在駐芝台北經文處處長類延峰(左二)、前台美商會會長陳聰能(右二)監交下，吳威陵(右一)從項邦珍(左一)手中接過會長印信。（芝台美商會提供）

芝加哥 台美商會日前舉行年會，活動中並舉行了新舊會長交接儀式，新任會長吳威陵表示，身為商會歷屆會長中年紀最輕的一位，倍感榮幸受到大家支持，他將傳承前輩的心血，努力發展會務並發揮商會核心價值，對社區、國家作出貢獻。

這場年會在芝城 北郊湖林市(Lake Forest)的康威農場高爾夫俱樂部(Conway Farms Golf Club)舉行，甫到任芝城的駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰，也趕到現場與商會前會長陳聰能一起監交會長印信。

卸任會長項邦珍說，她去年7月16日接任商會會長，在疫情逐漸緩和下推出了多場實體活動，包括野餐會、中華民國國慶杯高爾夫球賽、新年迎春晚會等，同時也舉辦了三場稅務、人工智慧產學交流、綠能 為主題的線上講座。

吳威陵(前左一)接棒擔任芝加哥台美商會會長。（芝台美商會提供）

她說，芝加哥台美商會成立於1988年，該商會也是「北美洲台灣商會聯合會」及 「世界台灣商會聯合會」成員。三位芝加哥台美商會前會長許肇祥、江秋檳及姚宏智，更分別擔任過北美洲台灣商會聯合總會的總會長。

多年來，商會積極促進會員商務經驗交流，積極爭取美國朝野關注台美經貿發展，也不忘呼籲重視台灣海峽安全，她感謝過去一年大家對她的協助與支持。

年輕一代的吳威陵，為商會歷年來最年輕的會長之一，他表示，從參加青商會開始，看到大家一步一腳印深耕商業領域，也不忘幫助社區、國家，讓他感受到施比受有福的重要，他也從原本不擅華語、不熟識台灣文化的華裔下一代，重新認識了台灣各種面貌，也從中找到台美合作契機，他表示，未來將進一步促進商機、人脈和經驗的交流，打造一個讓此間台商、僑胞有海外歸屬感的組織。

類延峰致詞感謝芝加哥台美商會對促進台美經貿交流的努力與貢獻，期盼未來與商會持續合作，創造更多商機。