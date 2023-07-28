我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

強化安全 芝加哥百所公校安裝最新X光機

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥教育委員會(Chicago Board of Education)26日投票同意在新學年執行一項金額100萬元的「X光機」(X-ray machines)購買與安裝，新的人工智能機器將安裝在芝加哥部分公立學校，作為檢測背袋、公事包中的槍枝、刀具、彈藥之用。

芝加哥公校系統負責安全與安保的周家丁(Jadine Chou，音譯)表示，目前芝加哥108所中小學都安裝了X光機，這些學校中的部分學校在即將來臨的新學年，都將更換最新型的X光機，新的機器每部價格1.4萬元，周表示，如果不要用到這些機器最好，但「我們不可避免需要安裝在部分學校」。

這項100萬元的購買合約，早在2021年就通過教委會批准，但過去兩年因為疫情，學校改採遠程教學而幾乎沒有使用這筆安裝與更新X光機計畫的資金。

教委會成員之一的艾斯特拉達(Mariela Estrada)對於此案提出質疑，她說，自己就讀蓋奇公園高中(Gage Park High School)時，學校就安裝了六台X光機，每次進入學校都有一種壓迫感，「想像一下，如果沒有這些X光機，學生們到校的感覺將有很大不同」。

約翰霍普金斯大學安全與健康中心的執行主任強森(Odis Johnson Jr.)說，學校如果採取高度監控，例如檢測設備、監視攝影機到保全等，都會對學生的成功產生不利影響。他說，透過調查全美750所高中的數據，高監控學校的學生，比低監控學校的同齡者，更不可能進入或堅持上大學；受到嚴格監控的學生也更有可能遭校方停學。

芝加哥 檢測 人工智能

上一則

芝加哥台美商會 吳威陵接棒會長：促進商機及交流

下一則

伊州疫期失業金 遭詐領、盜領、溢領超過50億

延伸閱讀

莫名收到新冠檢測劑 小心醫療詐騙

莫名收到新冠檢測劑 小心醫療詐騙
芝州府大樓前 40年法國雕塑要搬家

芝州府大樓前 40年法國雕塑要搬家
芝警局長決選 3資深警官入圍

芝警局長決選 3資深警官入圍
利率高 物件少 伊州房市熱度下降

利率高 物件少 伊州房市熱度下降

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
針對未訂購新冠檢測劑卻收到整盒測試劑的情形，北伊州優良商業局發出警告。(pixabay)

新型詐騙 未訂購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

2023-07-26 10:16
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
工作人員24日在德州邊界安裝漂浮障礙球。（路透）

「總統先生，法院見」德州長艾伯特拒絕移除挨批浮球

2023-07-24 17:48
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康