強化安全 芝加哥百所公校安裝最新X光機

芝加哥 教育委員會(Chicago Board of Education)26日投票同意在新學年執行一項金額100萬元的「X光機」(X-ray machines)購買與安裝，新的人工智能 機器將安裝在芝加哥部分公立學校，作為檢測 背袋、公事包中的槍枝、刀具、彈藥之用。

芝加哥公校系統負責安全與安保的周家丁(Jadine Chou，音譯)表示，目前芝加哥108所中小學都安裝了X光機，這些學校中的部分學校在即將來臨的新學年，都將更換最新型的X光機，新的機器每部價格1.4萬元，周表示，如果不要用到這些機器最好，但「我們不可避免需要安裝在部分學校」。

這項100萬元的購買合約，早在2021年就通過教委會批准，但過去兩年因為疫情，學校改採遠程教學而幾乎沒有使用這筆安裝與更新X光機計畫的資金。

教委會成員之一的艾斯特拉達(Mariela Estrada)對於此案提出質疑，她說，自己就讀蓋奇公園高中(Gage Park High School)時，學校就安裝了六台X光機，每次進入學校都有一種壓迫感，「想像一下，如果沒有這些X光機，學生們到校的感覺將有很大不同」。

約翰霍普金斯大學安全與健康中心的執行主任強森(Odis Johnson Jr.)說，學校如果採取高度監控，例如檢測設備、監視攝影機到保全等，都會對學生的成功產生不利影響。他說，透過調查全美750所高中的數據，高監控學校的學生，比低監控學校的同齡者，更不可能進入或堅持上大學；受到嚴格監控的學生也更有可能遭校方停學。