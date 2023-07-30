牙科Mission of Smiles義診 向公眾無償提供牙科醫療援助
7月27日，中國城永活街的Mission of Smiles醫療團隊宣布，他們將再次舉辦第15次的義診活動。這一使命旨在向缺乏醫療保險和經濟需要的人群提供免費牙科和醫療護理服務。該義診已在過去14次活動中取得巨大成功，共捐贈了超過70,000美元的款項，幫助了眾多需要幫助的人們。
Mission of Smiles醫療團隊由專業的牙科醫生尹國權（Dr. William Wan）DDS MD領導，他本人是一位經驗豐富的牙科醫生。在過去的義診中，他與團隊成員們以同情心和愛心為指導，不計成本地幫助那些需要醫療援助的人們。Mission of Smiles的使命是確保所有人都能獲得優質的牙科醫療，無論他們的經濟狀況如何。
這次的義診預計將於7月29日（周六）上午8點開始，地點位於中國城永活街2262號2樓。任何需要幫助的人都可以前來報名，特別歡迎長者、中國留美學生以及其他經濟需要者前來參加。屆時，尹國權牙科醫生和其團隊將提供全面的牙科檢查和治療，並且希望能夠減輕病患們數百元至千多元的醫療負擔。
如果您或您的親友對此次義診感興趣，請盡早前來診所登記。另外，Mission of Smiles醫療團隊也鼓勵大家將這一信息傳播給更多的朋友和社區成員，以便讓更多需要幫助的人知曉此次活動。任何關於此次義診的詢問，請撥打312-791-1013詢問相關詳情。
Mission of Smiles醫療團隊相信，關愛與幫助是構建社會溫暖大家庭的重要元素。他們將繼續以微笑使命為名，無私奉獻，努力讓更多人重新獲得健康的笑容。讓我們一起支持這個可贊的義舉，為社會的進步與和諧貢獻自己的一份力量。
上一則
微整形專家葉忠醫生力薦的輕醫美項目 皮秒祛斑 黃金微針 最新水光針等 讓愛美的妳有更多選擇
下一則
FB留言