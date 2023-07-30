牙科Mission of Smiles義診 向公眾無償提供牙科醫療援助

尹國權（Dr. William Wan）診所。

7月27日，中國城永活街的Mission of Smiles醫療團隊宣布，他們將再次舉辦第15次的義診活動。這一使命旨在向缺乏醫療保險 和經濟需要的人群提供免費牙科和醫療護理服務。該義診已在過去14次活動中取得巨大成功，共捐贈了超過70,000美元的款項，幫助了眾多需要幫助的人們。

Mission of Smiles醫療團隊由專業的牙科醫生尹國權（Dr. William Wan）DDS MD領導，他本人是一位經驗豐富的牙科醫生。在過去的義診中，他與團隊成員們以同情心和愛心為指導，不計成本地幫助那些需要醫療援助的人們。Mission of Smiles的使命是確保所有人都能獲得優質的牙科醫療，無論他們的經濟狀況如何。

這次的義診預計將於7月29日（周六）上午8點開始，地點位於中國城永活街2262號2樓。任何需要幫助的人都可以前來報名，特別歡迎長者、中國留美學生以及其他經濟需要者前來參加。屆時，尹國權牙科醫生和其團隊將提供全面的牙科檢查和治療，並且希望能夠減輕病患們數百元至千多元的醫療負擔。

如果您或您的親友對此次義診感興趣，請盡早前來診所登記。另外，Mission of Smiles醫療團隊也鼓勵大家將這一信息傳播給更多的朋友和社區成員，以便讓更多需要幫助的人知曉此次活動。任何關於此次義診的詢問，請撥打312-791-1013詢問相關詳情。

Mission of Smiles醫療團隊相信，關愛與幫助是構建社會溫暖大家庭的重要元素。他們將繼續以微笑使命為名，無私奉獻，努力讓更多人重新獲得健康的笑容。讓我們一起支持這個可贊的義舉，為社會的進步與和諧貢獻自己的一份力量。