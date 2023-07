中美總商會第22屆以貿易年會企業踴躍參與

中國駐芝加哥總領館趙建總領事(左)應邀出席擔任專題演講嘉賓,任會長致贈紀念品。

中美總商會(United States of America-China Chamber of Commerce)7月13日及14日,在芝加哥 Union League Club of Chicago舉辦第22屆以「全球化不稳定性加劇的新時代发展戰略」為主題的中美貿易年會,兩天的會議中多達100多家美国企業代表參與,其中与会以家族企业控股首席执行官人为主,其中百分九十是从事制造业。共同研討針對目前中美兩國政治關係、持续贸易战,新冠疫情 封鎖到開放後,對中美企業的影響及发展战略等議題進行會談並交流意見。

兩天的年會以座談方式進行。中美總商會會長任劍浩(Siva Yam) 主持會議時聲稱,今年的年會參與人數較往年踴躍,参加会议百分九十五都是首席执行官,首席财务官,首席运营官,全球采购或市场总监,证明企业因为大环境的变化,前景不明朗,企业站在十字路口上,所以参加会议都是高管,他们极度关关注企业发展的方向。他稱,中美兩國的政治氣候雖然存有變幻,但是中國市場龐大、具有14億人口的大市場,成熟的供應鏈 ,过往50年来基础设施巨大投资,在短時間內是不會有很大改變的,但中美兩國的企業對目前及未來情勢或環境的應對,是企業界的高度關注的問題。

13日會議以UL Solutions 執行副總裁兼測試、檢驗和認證部總裁 周偉方(Weifang Zhou);国际会计师事务所Plante Moran合夥人Lou Longo;精品国际贸易律师事务所Rock Trade執行合夥人兼創始人Eric Rock主持。会议主持人之一的周偉方介紹UL Solutions已在中國立足40多年,目前在中國設有8個實驗室和多個辦事處,擁有超過22,000家客戶,全球40多個國家展開業務。

会议首位发言嘉宾, 前白宫小布什总统经济顾问,前耶鲁大学,史丹福大学教授,现任 Flexport(飞协博)首席经济师,Dr. Phil Levy, 发表专题讨论「地緣政治經濟的當前與未來狀況其對商業的影響」。接著,會議由美國割草機公司 (American Lawn Mower Co.) 總裁柯希 (Michael Kersey)、中西橡膠服務供應公司(Midwest Rubber Service & Supply)總裁安德生(Brent Anderson)、PEER铁链公司的史鵬耿兄弟(Glenn and Danny Spungen)等探索「 從貿易爭端、新冠封鎖和重新開放中學到了什麼?」。其后,多位资深中国通高管讨论各方面有关中美与国际商贸投资前景。

座談會中談及商業模式彈性:領導團隊、國內與出口銷售組合(75% -25%)、供應商合作夥伴、財務狀況和穩定的收入來源。此外如何駕馭變革, 公司原則和價值觀、把握時機和溝通,各企業代表也談到共享響應策略和資源等。

萬向集團美國公司總裁倪頻也发表言论,表示中美基礎情勢並無改變,但政治風卻吹不同的方向,他堅持進行交流溝通、透明化及全力配合則問題會得到解決。

中國駐芝加哥總領館趙建總領事應邀出席擔任專題演講嘉賓。趙建總領事以:中國重新開放係的機遇(Opportunities in the Reopening of China)為主題,闡述疫情之後中美兩國貿易的重新啓動。趙建總領事聲稱中美兩國之間的貿易依然健康的進展中,據美國商務部的數據報告在2022年中美雙向貿易再創新高,貿易額達6,900億美元,此外也直接創造了無數的新就業機會。

趙建總領事多次聲稱中國高度重視中美關係,兩國歷史文化傳統社會制度不同,有分歧與矛盾是正常的。但作為全球有重大影響的兩個大國與經濟體,中美必須理性處理雙邊關係。

一連兩天的貿易會議講題內容還涵蓋了「通過產品安全和創新激發市場信心」;「進口合規現狀和減輕其影響的策略」;「 供應鏈和物流管理的變化」「多渠道進入中國等」,「跨国电商等議題」。

當天,中美總商會第22屆貿易年會頒發傑出成就獎予Plante Moran合夥人,中美總商會董事、註冊會計師、國際咨詢實踐負責人盧隆科(Lou Longo)感謝他長期協助客戶提高運營效率並通過戰略擴展實現跨境業務發展。周偉方代表中美总商会颁增Steuben 美国鹰水晶给 Lou Longo,美国鹰代表勇气与成就。Steuben也是当年尼克松总统访问中国时送给中国的礼品,象征中美友谊。

这次年会得到 UL Solutions; Gruma Corporation/Mission Foods; Plante Moran; Rock Trade Law;万向美国公司;Allied Mineral Products等支持。世界上知名品牌之一Zippo在会议期间提供Zippo打火机用作抽奖。